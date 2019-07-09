Общество

В Псковской области стартовал всероссийский конкурс детского рисунка «Разноцветные капли»

В Псковской области стартовал прием работ на всероссийский конкурс детского рисунка «Разноцветные капли», посвященный теме заботы о водных ресурсах нашей страны и их сбережения. Организатор конкурса - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в рамках программы «Вода России» при поддержке Движения ЭКА.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Движения ЭКА, в 2019 году конкурс пройдет уже в шестой раз. Обновленный список номинаций включает тематические направления по 11 водным объектам из майского указа президента РФ, а также спецноминацию «Водоем моего родного края», победителя в которой будет выбирать министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Всероссийский конкурс детского рисунка «Разноцветные капли» проводится Минприроды России с 2014 года в рамках программы «Вода России». Всего за время проведения конкурса было прислано более 50 000 работ. Участниками конкурса могут стать все желающие в возрасте от 5 до 18 лет, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проектаразноцветныекапли.рф, заполнить анкету и загрузить конкурсные работы в личном кабинете. Заявки по 18 номинациям принимаются до 30 сентября 2019 года. Формат конкурса позволяет детям реализовать свои творческие способности, а параллельно задуматься и самим сделать выводы о роли воды в нашей жизни и о влиянии, которое каждый оказывает на водные ресурсы.

В этом году участники конкурса также могут получить спецприз от министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина. Министр лично выберет одну из работ участников.

«Мы ценим вклад абсолютно каждого участника конкурса! Внимание, забота и осознанность уникальности каждого водоема нашей страны - вот, что действительно ценно. Номинация «Водоем моего родного края» - призвана обратить внимание подрастающего поколения и их родителей на природные богатства, которые нас окружают, не только с потребительской точки зрения. Подобная практика служит фундаментом нашего экологического будущего». – отметил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

Участники конкурса могут подать одну или несколько работ по 18 номинациям в 3 темах: «Вода России», «Времена года», «Уникальные водные объекты». И одной специальной номинации от благотворительного фонда «Спасем Планету» – «Жизнь планеты в наших руках».

Жюри предстоит определить победителей в 19 номинациях: «Образ воды», «Вода – это жизнь», «Страна воды», «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «озеро Байкал», «Телецкое озеро», «Ладожское озеро», «Онежское озеро», «река Волга», «река Обь», «река Енисей», «река Дон», «река Амур», «река Урал» и «река Печора», «Водоем моего родного края».

Все участники конкурса получат почетные дипломы от Минприроды России. Авторы трех лучших работ в каждой номинации будут награждены подарочными сертификатами и другими ценными призами. Работы победителей конкурса будут размещены на сайтефедерального информационно портала о воде voda.org.ru и включены в тираж ежегодного «Водного календаря».