Общество

Сегодня в Пскове общественники приняли участие в рейде ГИБДД

Члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области в рамках акции «Общественный контроль» проверили, как соблюдаются требования безопасности при перевозке детей. В район Любятово областного центра вместе с инспекторами отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Псковской области выехал член Общественного совета при УМВД Сергей Волков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожные полицейские и общественник еще раз напомнили водителям, что в транспортном средстве, оснащенном ремнями безопасности, перевозка детей до 12-ти лет на переднем сиденье возможна лишь при использовании специального удерживающего устройства. На заднем сиденье машины автокресло обязательно нужно применять при перевозке детей до семи лет. А при достижении этого возраста ребенок может пристегиваться обычным ремнем безопасности.

Как отметил командир 1-го взвода специализированной роты ДПС ГИБДД Николай Васильев, усиленные рейды совместно с общественностью проводятся на регулярной основе. И они приносят свои положительные результаты. Так, в этот день участники мероприятия проверили более 70 единиц транспорта - легковых автомобилей, маршруток и пассажирских автобусов. В ходе проверки выявлен целый ряд нарушений Правил дорожного движения, в том числе и по детским удерживающим устройствам.