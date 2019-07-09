Общество

Псковский облсовпроф и РОСПРОФЖЕЛ усилят совместную работу по оздоровлению профактива

Псковский облсовпроф и РОСПРОФЖЕЛ усилят взаимодействие в рамках соглашения о взаимном сотрудничестве. Напомним, что соглашение было подписано между Псковским региональным союзом профсоюзных организаций «Псковский областной совет профессиональных союзов» и Дорожной территориальной организацией Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на Октябрьской железной дороге в декабре 2017 года. В его рамках велась работа по укреплению и развитию профсоюзного движения Псковской области, в том числе работа, направленная на укрепление физического и нравственного здоровья членов профсоюза. Так, Псковским областным советом профессиональных союзов в 2018-2019 году предоставлялась квота на приобретение льготных путевок в санатории «Хилово», «Череха» и «Голубые озера» и учреждения отдыха и оздоровления «Пушкиногорье» и «Алоль».

По итогам встречи председателя Псковского областного совета профсоюзов Ульяны Михайловой и председателя Дорожной территориальной организации Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на Октябрьской железной дороге Александра Голубева озвучено решение о развитии сотрудничества по направлению оздоровления членов профсоюза железнодорожников. Дорожная территориальная организация Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей на Октябрьской железной дороге намерена выделить дополнительные денежные средства в размере 1 миллиона рублей на приобретение путевок для оздоровления членов РОСПРОФЖЕЛ в санаторий «Хилово» в дополнение к квоте, выделяемой Псковским областным советом профессиональных союзов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в профсоюзе, стороны выражают уверенность, что данное взаимодействие поможет полнее реализовать задачи, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным: «Нам нужна полноценная, всесторонне продуманная стратегия развития санаторно-курортного комплекса страны, которая определяла бы приоритеты государственного финансирования и порядок привлечения частных средств в эту сферу. Создавая условия для бизнеса, для притока частных инвестиций, мы не должны забывать о главном, санаторно-курортный комплекс призван эффективно работать на сохранение и укрепление здоровья граждан России и его услуги должны быть доступны для людей с самыми разными доходами».