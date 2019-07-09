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Общество

Директор псковской фитнес-сети о восхождении на Эльбрус: Знал бы, что так жестко - не поехал

11.07.2019 19:12|ПсковКомментариев: 2

Проживающий в Пскове директор сети фитнес-клубов «Супер-фитнес», отец двоих сыновей, 43-летний Георгий Пономарев поднялся с товарищами на самую высокую вершину России и Европы - Эльбрус (5,642 тысяч метров). Причем старался использовать лишь необходимые для этого средства. В Псков же Георгий Пономарев вернулся с экстремального путешествия лишь 10 июля и рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей, как ему далось такое испытание.

Источник: из архива героя публикации

- Осознание того, что я добрался до вершины Эльбруса, приходит ко мне только сейчас. Нужно осмыслить произошедшее…

«Здесь вам не равнина, здесь климат иной»

- Почему возникло желание покорить Эльбрус?

- Я добрался до вершины - да, но теперь, как и большинство знакомых с горами, не могу сказать, что покорил. Можно лишь говорить, пустила ли гора тебя наверх или нет, и если остался в живых - ее воля. Это такая мощь! А я - постоянно в поисках вызова! Читал интервью с одним испытателем, которого спросили: «Почему вы хотите взойти на Эльбрус?». Ответ был: «Потому что он есть!». И сильнее ответа я не слышал. Существует не одна причина, чтобы не забираться на эту гору, но находятся люди - как я - готовые проверить себя. Высоцкий пел: «Здесь вам не равнина, здесь климат иной». Внизу можно звезды хватать с небес, но лишь аналогичное испытание покажет, кто ты на деле. Наедине с Эльбрусом миллионер и студент - в равных условиях.

- Была ли подготовка к восхождению на самую высокую вершину России и Европы?

- Готовился достаточно долго, ведь всю жизнь беспрерывно занимаюсь разнообразными видами физической активности, спорта. А перед восхождением на Эльбрус - добавил беговых нагрузок, увеличил их продолжительность. Но как можно физически подготовиться, чтобы взобраться на эту гору? Бегать 5 раз в неделю полумарафон - 21 километр - добавит физической кондиции, но не поможет, когда с 35-килограмовым рюкзаком нужно по 12-16 часов ежедневно подниматься без еды, воды, сна. Иногда - ночью, в жару, холод, град или мокрый снег. Пальцы могут отмерзнуть, нос - обгореть до мяса. То есть тренировать нужно характер, мужество, волю. Поэтому для любителей покачать пресс и бицепс Эльбрус - хорошая возможность узнать, кроется ли за их мышцами настоящая сила. Только не надо искать легких путей.

Источник: из архива героя публикации

Неудобный «северный» вариант

- А до вершины существуют легкие пути?

- Да. У людей - на выбор 3 маршрута, и у каждого - своя степень риска. Если заходить с юга - до высоты 4 тысячи метров с лишним, где комфорт и шашлык, везет канатная дорога. Затем можно нанять ратрак (специальный транспорт на гусеничном ходу - ред.), который докинет до высоты 5 тысяч, и дойти останется - всего ничего. Если подниматься с запада - уже нужна альпинистская подготовка. Мы же с товарищами решили - с севера. Компанию составили клиент «Супер Фитнеса» Сергей Карпушкин, уже забравшийся в прошлом году на Казбек, и мой друг, который, как и я, выше Ваулиных гор и Соколихи, не взбирался. И все равно пренебрегли услугами носильщика, который берет по 200 рублей за килограмм клади. Тратились только на необходимое. Примерно 35 тысяч рублей хватит на то, чтобы с Пскова прибыть туда, взять в прокат нужные вещи и добраться обратно. Сотрудникам МЧС и метеорологам тоже не платили, чтобы отдыхать в их комфортном домике, хоть и спали на территории их лагерей. Нет смысла избегать трудностей, если пришел за ними.

Источник: из архива героя публикации

- И как же происходило само восхождение на Эльбрус?

- Это заняла около 7 дней. Мы приехали 30 июня, и до отметки 2 тысячи метров, где с северной стороны - последний цивилизованный населенный пункт, источники Джилы-Су, нас довезли. А дальше - своим ходом. И когда долго идешь - наступает момент, когда ты начинаешь считать шаги. Сначала останавливаешься через 2 - 3 тысячи шагов. Потом - через тысячу. Далее - через 300. Еще позже - и вовсе через 10, отдыхаешь несколько секунд. А нередко, чтобы подняться на 10 метров - таких шагов нужно сделать около сотни. И представьте размер у такого шага, когда в тяжелых ботинках, на которых - кошки, шаркаешь вверх по такой поверхности. В руках - треккинговые палки или ледорубы. А чтобы не провалиться в трещины - идешь в связке: привязанным к другим веревкой. И если кто-то срывается - его сразу подтягивают. На голове - балаклава, спасающая лицо от летящей ледяной крошки. На глазах - специальные очки или горнолыжная маска, поскольку палящее солнце отражается от ледника и может спалить сетчатку. Из медикаментов с собой - только разогревающие мази и что-то от горной болезни, хотя предложи мне на горе что угодно, чтобы было легче, - сожрал бы и не думал.

Источник: из архива героя публикации

Еще я прихватил наколенники, поскольку дважды оперировали колени. Спали -  в заносимых снегом палатках, по которым бегали мыши. Причем эти 2 - 3 часа сложно назвать сном: больше похоже на состояние забытья. На постоянном сильном ветре готовить еду приходится лишь с помощью газовых горелок: кипятишь в них воду. В кипяток добавляешь сублиматы: вермишель, пюре или кашу быстрого приготовления, но из-за непогоды они всегда получаются недоваренными. А чтобы добыть заветную воду, когда ледник не подтаивает, высасываешь ее из лужи с мухами, которых отплевываешь. Можно растапливать снег, но газ не бесконечный.  И что я перечислил - лишь малая часть уготовленных Эльбрусом опасных препятствий. Ведь там даже из-за некачественных носков можно стереть ноги до мяса.

Источник: из архива героя публикации

От головной боли до смерти

- А каково дышать разряженным воздухом?

- Очень непросто. Голова болит постоянно. Не можешь есть, наоборот: тебя тошнит. Никакими кислородными масками мы не пользовались. Перед восхождением - не акклиматизировались. Сейчас мало кто найдет на это время. В СССР считалось, что на акклиматизацию, необходимую для Эльбруса, нужен 21 день: каждые сутки надо подниматься на ощутимую высоту и делать там максимум физических упражнений.

Источник: из архива героя публикации

- И как вас только близкие отпустили?

- А куда им деваться? Они сильно переживали, конечно. Созванивались со мной, когда связь работала. Боялись, что могу не вернуться, но я чувствовал - все будет хорошо!  Хотя волнения оправданы: один такой экстремал на горе умер, нескольких - сняли с маршрута, а кто-то - обморозил конечности. Да и вообще на высоте около 4,8 тысячи метров, где скалы Ленца, - много табличек с именами тех, кого убил Эльбрус.

Плоды «мощнейшей усталости»

- Что было, когда достигли вершины?

- Побыли там минут 20, поскольку дольше - не рекомендуют даже подготовленным, из-за ветра. Очень холодно. Я достал флаг сети клубов «S-Fitness» и гордо с ним сфотографировался. Чувствовалось лишь мощнейшая усталость, потому что всему предшествовал 16-часовой финишный рывок с высоты 3,8 тысячи метров, где главный лагерь со стоянкой МЧС и метеорологов. Выдвигались ночью, чтобы пройти по насту. И нужно было успеть до 14.00, так как потом ветер может снести тебя с вершины и засыпать тропу для спуска. Не успеваешь - возвращайся обратно, в лагерь. Спускаться же - значительно легче: в обратном направлении на этот отрезок отводится 4 часа, а на весь маршрут - всего день.

Источник: из архива героя публикации

- Какой вызов будет следующим?

- Вариантов хватает: затяжной полет на воздушном шаре, спуск в Марианский желоб или путешествие на Северный полюс - посмотрим! Но решиться на аналогичное горное приключение теперь будет очень тяжело. Знал бы, что все будет так жестко - возможно, и не поехал бы никуда!

Алексей Назаров

Теги: #туризм #супер фитнес #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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