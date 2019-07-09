Общество

В Псковской области определили победителей регионального этапа конкурса на лучшие муниципалитеты страны

В Псковской области экспертная комиссия определила победителей регионального этапа конкурса «Лучшая муниципальная практика». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, лучшие муниципалитеты представят регион на федеральном этапе.

На конкурс было подано 13 заявок в 4 номинациях: «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства», «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами», «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечения граждан к участию в местном самоуправлении в других формах», «Укрепление межнационального мира, согласия, реализации иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

Самым активным муниципальным образованием стали Великие Луки. Представители города подали заявки на участие во всех номинациях.

Город на Ловати также оказался лидером по победам на региональном этапе конкурса. Великие Луки отмечены в следующих номинациях: «Градостроительная политика», «Муниципальная экономическая политика», «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями».

В номинации «Укрепление межнационального мира, согласия», экспертная комиссия выделила две группы победителей: в первую вошли Псков, Печоры и Усвяты, во вторую - Переслегинская волость (Великолукский район), Карамышевская волость и Глубоковская волость (Опочецкий район).

Напомним, «Лучшая муниципальная практика» - всероссийский конкурс, который проводится Правительством Российской Федерации. Федеральный этап пройдет с 14 по 20 июля. По его итогам определят лучшие муниципальные образования России. Между собой в равных долях они разделят 40 миллионов рублей. Средства выделяются из федерального бюджета. Лучшие муниципальные практики будут размещены в специальных сборниках и опубликованы в интернете.