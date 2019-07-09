Общество

Великолучанин получил срок за удар бутылкой водки по голове работника магазина

Великолукский городской суд назначил 27-летнему судимому за кражу местному жителю, ударившему сотрудника магазина бутылкой водки по голове, наказание в виде года и 5 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следствием установлено, что в Великих Луках в начале мая текущего года этот мужчина зашел в магазин на проспекте Гагарина. Он подошел к стеллажам со спиртными напитками, взял бутылку водки и с ней направился к выходу. Это заметили работники магазина и попытались остановить гражданина. Однако незнакомец ударил одного из них кулаком в лицо и нанес еще удар бутылкой водки по голове, после чего скрылся.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки, используя записи с камер видеонаблюдения, быстро установили личность подозреваемого и по «горячим следам» задержали его.

Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 «Разбой» Уголовного кодекса Российской Федерации. После завершения расследования уголовное дело направили для рассмотрения в суд.