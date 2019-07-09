Общество

Все 42 заявки поучаствуют в региональном конкурсе «Лучшее поселение Псковской области»

В конкурсе «Лучшее поселение Псковской области» примут участие 42 заявки. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, такое решение принято 11 июля, на заседании конкурсной комиссии, которое провел заместитель Губернатора Псковской области Николай Цветков.

В этом году заявки поступили от 39 поселений региона из 19 районов области. В ходе заседания также был утвержден график выездов рабочих групп в муниципальные образования, участвующие в конкурсе, чтобы дать оценку материалов на местности.

Напомним, конкурс проводится по трем номинациям: «Красота, комфорт, порядок», «Самое здоровое поселение», «Территория культуры». С 2019 года внесены изменения в положение о конкурсе и существовавшая ранее номинация «Экономика успеха» исключена, а перечень показателей в оставшихся номинациях дополнен критерием о наличии территориального общественного самоуправления.

Участвующие в конкурсе поселения разделены на три категории: городские поселения, сельские поселения с численностью населения до 1700 человек и сельские поселения с численностью населения более 1700 человек.

Впервые в этом году по предложению комиссии принято решение в каждой категории участников и в каждой номинации определить по два победителя.

Размер грантов из областного бюджета для городских поселений составит миллион рублей - за 1-е место, а за второе - 500 тысяч. Для сельских поселений за 1-е место - 700 тысяч, а за 2-е - 300 тысяч. На грантовую поддержку поселений в областном бюджете заложено 10,5 миллиона рублей.