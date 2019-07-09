Общество

В Пушкиногорском районе состоялась церемония перезахоронения останков 60 советских воинов. ФОТО

В Пушкиногорском районе перезахоронили останки 60 советских воинов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Мероприятие по перезахоронению состоялось 11 июля, в день 75-летия освобождения муниципального образования от немецко-фашистских захватчиков и 92-ю годовщину со дня образования района.

Основные памятные мероприятия в этот день прошли у воинского мемориального комплекса «Чертова Гора». От имени Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с памятной датой жителей муниципалитета поздравил руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев. Он подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне далась региону тяжелой ценой. Более миллиона человек погибло на территории Псковской области. Сергей Дмитриев напомнил известную фразу о том, что «пока не похоронен последний солдат, война не закончена». В связи с этим особые слова благодарности он адресовал поисковикам, которые участвуют в «Вахтах Памяти».

«75 лет - это целая человеческая жизнь. И пусть притупилась боль утрат, давно восстановлен наш любимый край, выросли новые поколения, но никогда не померкнет память о Героях. Память о войне - живая и нетленная память народа. И сегодня мы с огромной благодарностью склоняем головы не только перед памятью тех бойцов, чьи имена запечатлены на мемориальных досках и высечены на обелисках братских могил, но и перед памятью тысяч неизвестных солдат и без вести пропавших воинов. Мы гордимся боевой славой наших ветеранов, героизмом всех тех, кто принес долгожданный мир, поднял из руин родной поселок и сделал все для его развития. Судьба каждого из них полна величайшего мужества», - отметил глава Пушкиногорского района Александр Баранов.

В свою очередь заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко поблагодарил всех тех, кто сегодня занимается патриотическим воспитанием молодежи, восстанавливает и сохраняет память о военных годах.

Затем состоялась официальная церемония перезахоронения более 60 останков воинов, павших в годы Великой Отечественной войны при освобождении района. Они были подняты в этом году во время экспедиций поисковыми отрядами «Патриот» и «Безымянный». Поисковикам по медали «За отвагу» удалось установить имя одного из бойцов. Им оказался рядовой Иван Самохвалов. Ранее он числился пропавшим без вести.

В этот день у мемориального комплекса был открыт памятный знак Герою Советского Союза Абраму Шарыпову, который здесь захоронен. Он погиб в боях на Стержневском плацдарме 11 апреля 1944 года. Через 2 месяца ему было присвоено звание Героя Советского Союза. «Ефрейтор Шарыпов - человек выдающихся боевых качеств и силы воли. Во всех боях, которые вел полк на Карельском, Северо-Западном и 2-м Прибалтийском фронтах, он проявлял исключительное мужество и героизм, бесстрашие и находчивость», - отмечается в наградном листе, который был обнаружен поисковиками в архивах.

Памятные мероприятия продолжились солдатским привалом и концертом с участием коллективов творческой самодеятельности Васильевского и Рубиловского Домов культуры.

Напомним, череда торжественных мероприятий в Пушкиногорском районе продлится 12 и 13 июля. В пятницу, 12 июля, памятный митинг пройдет на центральном воинском захоронении Пушкинских Гор. В субботу, 13 июля, состоится официальная церемония вручения знака «За заслуги перед районом», медалей «За любовь и верность», Почётных грамот администрации Пушкиногорского района, занесение портретов на районную Доску почета. В этот день жителей и гостей районного центра ждет насыщенная праздничная программа: детские игровые площадки с ростовыми куклами, спортивные соревнования, эстрадный концерт с участием коллективов Пскова, Пушкинских Гор, Пыталово, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга. Завершится праздник дискотекой и праздничным фейерверком.