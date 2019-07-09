Общество

В Пушкиногорском и Пустошкинском районах мероприятия в честь освобождения от немецких захватчиков продлятся 2 дня

В Пушкиногорском и Пустошкинском районах готовятся к празднованию 75-летия со дня освобождения от немецко-фашистскихзахватчиков. Основные мероприятия пройдут в муниципалитетах 12 и 13 июля.

Торжества в Пустошке откроются 13-ми межрайонными краеведческими чтениями «На земле опаленной войной», которые пройдут в районной библиотеке 12 июля. На следующий день состоится торжественно-траурный митинг «Слава героям!» у воинского захоронения в районном центре.

В краеведческом музее для всех желающих будут открыты тематические выставки: «Пустошкинское разноцветье», «Подвигу солдата поклонись», «Сказочные пейзажи Валерия Рязанцева».

Годовщине освобождения Пустошкинского района будут посвящены 26-й легкоатлетический пробег, награждение и чествование жителей района, концертная программа. Праздничный салют запланирован в 23.00.

В Пушкинских Горах на центральном воинском захоронении 12 июля пройдет митинг «Ты помнишь все, моя земля». Также будут организованы солдатский привал и концерт «Пою тебя, мое Пушкиногорье». На следующий день состоится торжественное открытие памятной доски Первому секретарю Пушкиногорского РК КПСС Анне Федоровне Васильевой. В программу мероприятий вошли также спортивные мероприятия, награждение жителей района с занесением портретов на доску почета. Вечером состоится праздничный концерт, который завершится в полночь фейерверком.