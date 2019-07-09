Общество

Александра Елгина освободили от должности прокурора Великих Лук

По приказу генерального прокурора Российской Федерации (от 10.07.2019, № 716-к), советник юстиции Александр Елгин освобожден от должности прокурора Великих Лук, в связи с переводом на другую работу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Исполнение обязанностей прокурора города Великие Луки возложено на первого заместителя прокурора Великих Лук, советника юстиции Надежду Прокофьеву.

Напомним, Александр Елгин - уроженец Пскова, родился в 1982 году. В 2003 году - окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. Далее - работал в ОБЭП УВД Пскова. С 22 октября 2003 по 2005 года - был следователем прокуратуры Невельского района, а в 2005 году - следователем прокуратуры Пскова. В 2006 году Александр Елгин занимал должность следователя по особо важным делам прокуратуры Пскова. После чего - стал помощником прокурора прокуратуры Пскова. В 2007 - стал заместителем прокурора Пушкиногорского района. А с 2008 по 2011 год - прокурором Палкинского района. С 2011 года Александр Елгин - прокурор Опочецкого района, а 28 июля 2014 года, по приказу генерального прокурора Российской Федерации, был назначен на должность прокурора Великих Лук.