Общество

Эксперты выяснили средний размер зарплат мерчендайзера в Пскове

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты мерчендайзеров в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, мерчендайзер в Пскове в среднем получает 25 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 45 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 37 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 28 000 рублей, Великий Новгород – 25 000 рублей, Смоленск – 25 000 рублей, Ленинградская область – 31 000 рублей в месяц.

Мерчендайзер – это сотрудник торговой точки, отвечающий за пассивное продвижение предлагаемого товара и поддерживающий положительную репутацию продвигаемого бренда. Это творческая профессия, которая позволяет реализовать свой потенциал и получить новые возможности для развития карьеры. Стать мерчендайзером может даже человек без опыта, и уже через пару лет получить необходимые навыки для дальнейшего освоения профессии.