Общество

Самолеты из Пскова были задействованы в масштабных учениях ВДВ в Крыму

Почти 2,5 тысячи десантников высадились с парашютами на полигоне Чауда в Крыму. Как сообщает «Независимое телевидение Севастополя», 11 июля прошел завершающий этап масштабных летно-тактических учений Военно-транспортной авиации и Воздушно-десантных войск. Задействовались самолеты из Твери, Оренбурга и Пскова - это 40 единиц техники оперативно-тактической, истребительной и штурмовой авиации.

Военнослужащие ВДВ десантировались на территорию полевого аэродрома условного противника для захвата и уничтожения объектов и незаконных вооруженных формирований, а затем обеспечили высадку главных сил.

На площадки «Найманская» и «Охчи-Оба» военные прибыли двумя параллельными потоками по 20 самолетов в каждом на минимальных интервалах и дистанциях. Прикрывали десантников экипажи истребителей Су-27. Управляли воздушным строем транспортной авиации с борта самолёта дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

После приземления на землю, подразделения ВДВ отработали захват аэродрома условного противника, после чего экипажи Ил-76 продемонстрировали «афганский заход» (посадка под большим углом и на сверхкороткой дистанции).

«Вы видели одновременное десантирование на две площадки приземления. Слева от нас десантировались с высоты 900 метров, справа - 600. Плотность десантников была, одновременно раскрытых куполов – справа 350, слева 450. Вот теперь представьте, как в такой плотности должен быть подготовлен военнослужащий, чтобы не допустить предпосылок к парашютным происшествиям», - рассказал заместитель начальника штаба ВДВ России Алексей Наумец.

этих учений, по мнению Алексея Наумца, заключается в том, что личному составу соединений ВДВ не была знакома данная площадка на полигоне Чауда, что не помешало военнослужащим справиться с поставленной задачей.