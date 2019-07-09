Общество

В Риге почтили память псковских гренадеров

Ф ото: riafan.ru

В Риге 10 июля прошла ежегодная церемония в память о подвиге петровских гренадеров. Первые русские десантники погибли на острове Луцау в XVIII веке в ходе Северной войны.

«Это история не только про геройство и стойкость, но и про создание в годы правления Петра I практически с нуля русской армии, которая могла противостоять другим европейским армиям. Никто не забыт и ничто не забыто, память о подвиге преодолевает века, забвение и предательство», - рассказал сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов.

Воинский монумент долгое время оставался заброшенным. В 2001 году, к 300-летнему юбилею подвига русских десантников, памятник восстановили.

Место для мемориала выбрано не случайно. В 1887 году здесь нашли табличку, на которой по-немецки говорилось: «В память о 400 русских, павших здесь 10 июля 1701 года». Через четыре года на этом месте открыли часовню и памятник, сообщаетФедеральное агентство новостей.

Русские гренадеры десантировались на остров в разгар Северной войны со Швецией. Они пришли на помощь саксонским союзникам из Пскова. Шведские войска оттеснили саксонцев и окружили державших оборону псковских десантников.

10 июля 1701 года силы шведов под командованием полковника Гельмерсена в течение многих часов пытались уничтожить петровских гренадеров. На место сражения с отрядом кавалерии прибыл и лично Карл ХII. К этому времени в живых оставалось 20 русских воинов. По приказу Карла ХII, который был поражен их мужеством, десантников отпустили.