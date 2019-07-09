Председатель ФНПР Михаил Шмаков ответил лидеру Псковского облсовпрофа Ульяне Михайловой на обращение в связи с возбужденным делом

Председатель «Федерации независимых профсоюзов России» Михаил Шмаков ответил на обращение лидера Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой в связи со следственными действиями в отношении СОП Псковский облсовпроф.
В письме от 11 июля он отмечает, что ФНПР неоднократно обращала внимание руководства псковских профсоюзов на риски той финансово-хозяйственной деятельности, которая была организована в профсоюзном объединении и профсоюзных учреждениях Псковской области.
«В частности, вам многократно разъяснялось, что под вашим руководством Псковский облсовпроф осуществляет систематическую деятельность, направленную на извлечение прибыли, с нарушением законодательства совершает коммерческие сделки в условиях очевидного конфликта интересов, в том числе при наличии родственных связей между лицами, их заключающими», - говорится в тексте ответа Михаила Шмакова.
Также он сообщает, что ФНПР постоянно предлагала прекратить такую практику и указывала, что осуществляемая деятельность может повлечь негативные последствия вплоть до уголовного преследования. На данные обстоятельства было обращено внимание и Контрольно-ревизионной комиссией ФНПР по результатам проверок за 2015, 2017 и 2018 годы.
Напомним, следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту осуществления в период с июня 2016 года по декабрь 2018 года Псковским региональным союзом организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов» незаконной предпринимательской деятельности.
В основу уголовного дела легли результаты оперативно-розыскной деятельности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.
Уголовное дело связано с осуществлением предпринимательской деятельности в сфере оказания платных услуг по проведению химического анализа воды гражданам и юридическим лицам, сопряженной с извлечением дохода в размере более 35 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере.
По версии следствия, данные денежные средства расходовались не для достижения уставных целей организации.
В своем обращении к Михаилу Шмакову Ульяна Михайлова подчеркивала, что с самим решением о возбуждении уголовного дела псковские профсоюзы категорически не согласны. «Считаем, что в данной ситуации четко просматривается политический контекст. По постановлению, которое предъявлено Псковскому облсовпрофу и нашим учреждениям, видно, что дело возбуждено по формальному признаку: нас обвинили в незаконной деятельности гидрохимической лаборатории. При этом следователь проигнорировал тот факт, что данная деятельность предусмотрена законом, уставом Псковского облсовпрофа, что лаборатория аккредитована на право осуществления деятельности, и этот вид деятельности указан в ЕГРЮЛ, что наличествует в уставных документах», - писала Ульяна Михайлова.
Она выражала готовность отстаивать свои права на ведение уставной, хозяйственной и приносящей доход деятельности вплоть до судебных разбирательств по данному вопросу в рамках правового поля.
«Сегодня профактив региона высказывает высокий уровень поддержки Псковскому областному совету профсоюзов, но наступление на права организации профсоюзов в одном регионе является ущемлением прав профсоюзов во всей стране. В связи с этим, в соответствии с принципами Федерации независимых профсоюзов России "Единство. Солидарность. Справедливость", обращаемся к вам за общественно-публичной поддержкой в час серьезных испытаний для нашей организации», - просила Ульяна Михайлова в своем обращении.