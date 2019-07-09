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Общество

Председатель ФНПР Михаил Шмаков ответил лидеру Псковского облсовпрофа Ульяне Михайловой на обращение в связи с возбужденным делом

12.07.2019 09:53|ПсковКомментариев: 0

Председатель «Федерации независимых профсоюзов России»  Михаил Шмаков ответил на  обращение лидера Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой в связи со следственными действиями в отношении СОП Псковский облсовпроф.

В письме от 11 июля он отмечает, что ФНПР неоднократно обращала внимание руководства псковских профсоюзов на риски той финансово-хозяйственной деятельности, которая была организована в профсоюзном объединении и профсоюзных учреждениях Псковской области.

«В частности, вам многократно разъяснялось, что под вашим руководством Псковский облсовпроф осуществляет систематическую деятельность, направленную на извлечение прибыли, с нарушением законодательства совершает коммерческие сделки в условиях очевидного конфликта интересов, в том числе при наличии родственных связей между лицами, их заключающими», - говорится в тексте ответа Михаила Шмакова.

Также он сообщает, что ФНПР постоянно предлагала прекратить такую практику и указывала, что осуществляемая деятельность может повлечь негативные последствия вплоть до уголовного преследования. На данные обстоятельства было обращено внимание и Контрольно-ревизионной комиссией ФНПР по результатам проверок за 2015, 2017 и 2018 годы.

«При таких обстоятельствах выражаем глубокое сожаление, что вы не прислушались к рекомендациям ФНПР, а продолжали осуществлять предпринимательскую деятельность, которая в настоящее время стала предметом внимания правоохранительных органов. Принципы единства и солидарности безусловно являются базовыми для профсоюзного движения и должны соблюдаться во всех действиях всеми членами профсоюзов, активистами и функционерами профсоюзов, для достижения справедливости. Пренебрежение этими принципами и игнорирование их приводит к негативным последствиям. В сложившихся обстоятельствах общественно-публичное обсуждение происходящих событий может иметь для вас отрицательные последствия», - заключил М.Шмаков.

Напомним, следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту осуществления в период с июня 2016 года по декабрь 2018 года Псковским региональным союзом организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов» незаконной предпринимательской деятельности.

В основу уголовного дела легли результаты оперативно-розыскной деятельности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

Уголовное дело связано с осуществлением предпринимательской деятельности в сфере оказания платных услуг по проведению химического анализа воды гражданам и юридическим лицам, сопряженной с извлечением дохода в размере более 35 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере.

По версии следствия, данные денежные средства расходовались не для достижения уставных целей организации.

 

В своем обращении к Михаилу Шмакову Ульяна Михайлова подчеркивала, что с самим решением о возбуждении уголовного дела псковские профсоюзы категорически не согласны. «Считаем, что в данной ситуации четко просматривается политический контекст. По постановлению, которое предъявлено Псковскому облсовпрофу и нашим учреждениям, видно, что дело возбуждено по формальному признаку: нас обвинили в незаконной деятельности гидрохимической лаборатории. При этом следователь проигнорировал тот факт, что данная деятельность предусмотрена законом, уставом Псковского облсовпрофа, что лаборатория аккредитована на право осуществления деятельности, и этот вид деятельности указан в ЕГРЮЛ, что наличествует в уставных документах», - писала Ульяна Михайлова.

Она выражала готовность отстаивать свои права на ведение уставной, хозяйственной и приносящей доход деятельности вплоть до судебных разбирательств по данному вопросу в рамках правового поля.

«Сегодня профактив региона высказывает высокий уровень поддержки Псковскому областному совету профсоюзов, но наступление на права организации профсоюзов в одном регионе является ущемлением прав профсоюзов во всей стране. В связи с этим, в соответствии с принципами Федерации независимых профсоюзов России "Единство. Солидарность. Справедливость", обращаемся к вам за общественно-публичной поддержкой в час серьезных испытаний для нашей организации», - просила Ульяна Михайлова в своем обращении.

Теги: #профсоюзы #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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