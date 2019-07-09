Общество

Росреестр по Псковской области информирует об использовании электронной подписи

Отделение Росреестра по Псковской области обращает внимание на то, что не так давно по центральным информационным каналам прошла информация о похищении квартиры в Москве, с использованием средств электронной подписи (далее - ЭП). Злоумышленники, без ведома владельца, смогли оформить на него сертификат ЭП и подарить жилье ничего не подозревающему жителю.

Для совершения юридически значимых сделок с недвижимостью должна использоваться усиленная квалифицированная электронная подпись. Согласно федеральному закону от 6 апреля 2011 года №63 ФЗ «Об электронной подписи», усиленная квалифицированная электронная подпись получается в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи. Она позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ, обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания. Такие подписи могут выдавать только аккредитованные Минсвязью удостоверяющие центры (УЦ). Они обязаны вести реестры выданных и аннулированных сертификатов ЭП. Подделать такие сертификаты невозможно и при соблюдении правил эксплуатации, с которыми владелец электронной подписи должен быть ознакомлен в УЦ под роспись, нецелевое использование сертификата исключено.

УЦ филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» является аккредитованным Минсвязью, поступающие документы проходят проверку и на этапе удостоверения личности, при явке заявителя в УЦ, сомнений в их подлинности или соответствии заявителю быть не может.

В этот же момент происходит обязательная видеофиксация, что исключает умышленное получение сертификата по чужим документам.

Удостоверяющий центр Кадастровой палаты по Псковской области находится по адресу г. Псков, ул. Рабочая, д. 11. По всем возникшим вопросам можно обратиться по телефону: 8(8112)649301 доб. 2123 или по адресу электронной почты: uc_request_60@60.kadastr.ru