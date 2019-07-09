Общество

Tele2 увеличила скорость 4G в Псковской области

Мобильный оператор Tele2 расширил сеть высокоскоростного мобильного интернета в Пскове, в районах области, а также на участках федеральных трасс М9, М20 и трасы на Ригу. С начала года оператор остается лидером отрасли по темпам строительства сети 4G в России.

Tele2 расширила зону покрытия высокоскоростного мобильного интернета в Пскове в районе мостов им. 50-летия Октября и Ольгинского, а также в районе улицы Народной. Кроме того, в областном центре специалисты оператора провели работы по модернизации наиболее загруженных станций 4G, расширив полосу LTE до 15 МГц. Модернизация позволила в несколько раз увеличить скорость мобильного интернета во время пиковых нагрузок. На части базовых станций в Пскове запустили технологию MIMO 4x4, которая позволяет увеличить качество голосовых звонков и скорость мобильного интернета.

Tele2 увеличила покрытие сети LTE также в районах Псковской области. Технология 4G появилась на действующих базовых станциях, где ранее были доступны только сети предыдущих поколений GSM и 3G. Новые скорости мобильного интернета стали доступны в 26 населенных пунктах Великолукского, Гдовского, Опочецкого, Островского, Палкинского, Печорского, Псковского и Себежского района. Кроме того, покрытие 4G расширил в районных городах Псковской области: в Великих Луках в районе ул. Гоголя и пр. Щорса, в Себеже в районе ул. Шоссейной, в Пыталове в районе улицы Пионерской.

В районах области также провели работы по расширению полосы в сети LTE до 15 МГц и внедрению технологии MIMO 4x4. Новые скорости стали доступны горожанам в Великих Луках, Невеле, Новосокольниках, Порхове, Стругах Красных, Красногородске.

Константин Крайнов, технический директор псковского филиала Tele2: «Псковичи не отличаются от жителей крупных городов, наиболее популярные модели смартфонов в псковской сети Tele2 поддерживают 4G. И с каждым кварталом число активных интернет пользователей только увеличивается, соответственно растет объем интернет-трафика в сетях. Мы смотрим на перспективу и активно инвестируем в модернизацию инфраструктуры Tele2. Расширяем пропускную способностей сетей, увеличиваем скорость мобильного интернета. В целом по стране компания занимает лидирующие позиции по темпам строительства LTE».

По данным Роскомнадзора, Tele2 опережает других игроков телеком-рынка в России по темпам развития инфраструктуры LTE с конца 2017 года. По общему количеству базовых станций LTE Tele2 вплотную приблизилась к оператору, занимающему вторую позицию.