Общество

С дискуссии вокруг ситуации в муниципальной газете «Псковские новости» началась сессия гордумы. ВИДЕО

С дискуссии вокруг ситуации в муниципальной газете «Псковские новости» началась сессия Псковской городской Думы 12 июля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в дополнительную повестку сессии включен вопрос: «О внесении изменений в решение Псковской городской Думы от 19 февраля 2010 года «Об учреждении в муниципальном образовании «город Псков» печатного СМИ - муниципальной газеты «Псковские новости» и даче согласия администрации города на создание муниципального автономного учреждения муниципального образования «Город Псков» «Редакция газеты «Псковские новости»».

Экс-глава Пскова Иван Цецерский счел нужным не дожидаться, пока вопрос будет обсужден по ходу рассмотрения повестки, а выступить по этой теме в начале сессии. «Давайте поговорим», - предложил он и раздал всем депутатам копии страниц недавнего выпуска газеты «Псковских новостей» по итогам Ганзейских дней. Одна из копий - это материалы, подготовленные до сдачи в типографию, вторая копия - то, что получилось на выходе, после внесения правок. По словам Ивана Цецерского, они были внесены с подачи и.п. главы города Елены Полонской.

Внесенный в повестку проект решения предусматривает включение в состав учредителей газеты администрации Псковской области. Иван Цецерский сегодня выступил против этого, пока не будут прописаны все тонкости по ответственности за публикуемые материалы, количество полос и т. д. «Надо принимать решение по совокупности полномочий всех сторон. Вопрос очень сырой, предлагаю вынести его на очередную сессию», - заключил экс-глава города.