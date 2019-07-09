Общество

Псковские депутаты поддержали инициативу Олега Брячака о выплате регионального маткапитала за второго ребенка

Псковская городская Дума одобрила законодательную инициативу депутата-справедливоросса Олега Брячака по внесению в Псковское областное Собрание депутатов проекта закона Псковской области «О внесении изменений в закон Псковской области «О региональном материнском капитале». Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии гордумы.

Как пояснил инициатор предложения Олег Брячак, суть закона в том, чтобы исправить демографическую ситуацию в регионе. «За последние 10 лет население региона сократилось более чем на 70 тысяч человек. Несмотря на принимаемые меры со стороны федеральной и региональной власти, ситуация по демографии в регионе остается одной из худших по стране», - подчеркнул депутат. Суть его инициативы - в том, чтобы «те сто тысяч рублей, которые мамы получают от региона за третьего ребенка, выплачивать и за рождение второго ребенка тоже». «Понимаем, что этот проект затратный, но считаем, что эти меры эффективно скажутся на улучшении демографической ситуации в Пскове», - заключил депутат.

С его позицией согласился единоросс Дмитрий Барабанов, заметив, что эту выплату можно было бы распространить и на первого ребенка. В целом, считает Олег Брячак, «финансовое стимулирование - самое лучшее, даже если это одноразовая выплата».

В конечном счете депутаты приняли инициативу Олега Брячака для последующего вынесения на уровень областного Собрания.