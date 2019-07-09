Общество

Олег Брячак поразился способности некоторых депутатов «искать блох»

Депутат Псковской городской Думы Олег Брячак поразился способности некоторых людей «искать блох». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое мнение на этот счет он адресовал депутату Григорию Турчину, который возмутился по поводу того, что на последней сессии Псковского областного Собрания была отозвана инициатива гордумы о внесении изменений в проект закона Псковской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества (волонтерства) в Псковской области».

«Почему ее отозвали?» возмутился Григорий Турчин, напомнив, что решение об отзыве инициатив должно приниматься на сессии гордумы, а этого сделано не было.

И. п. главы города Елена Полонская пояснила ему, что решение об отзыве инициативы было принято на основании заявления ее автора - депутата-справедливоросса Олега Брячака. «Это надо было решать на сессии», - настаивал на своем Григорий Турчин. Между тем, депутат Иван Цецерский пояснил, что, когда принимается решение о законодательных инициативах гордумы, депутаты всегда делегируют конкретному представителю право представлять их в региональном парламенте. «Только это лицо имеет право отозвать свою инициативу. И если Олег Брячак был указан как данное лицо, то он имел право отозвать свою инициативу», - отметил Цецерский.

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Меду тем Олег Брячак возмутился позицией Григория Турчина. «Поражаюсь способности некоторых депутатов «искать блох». Вы меня извините. Было совместное предложение с администрацией региона доработать документ с привлечением Молодежного парламента и общественных организаций», - пояснил депутат.