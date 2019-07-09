Денис Иванов призвал коллег по Псковской гордуме более тщательно прорабатывать свои законодательные инициативы

Более тщательно прорабатывать свои законодательные инициативы призвал депутатов Псковской городской Думы руководитель думской фракции «Единая Россия» Денис Иванов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с таким предложением он выступил на сессии гордумы 12 июля.
«Впервые у нас в гордуме генерируется столько инициатив, но не все они имеют продолжение. Это не очень приятно», - констатировал депутат. По сути, «когда депутат вносит ту или иную законодательную инициативу, она становится «собственностью» гордумы, но механизм, насколько глубоко надо инициативы прорабатывать, не отлажен», - отметил Денис Иванов.
Руководитель фракции призвал коллег-депутатов более глубоко прорабатывать инициативы, с которыми выступают, и предложил на одной из последующих сессий вернуться к вопросу о механизме законотворческой деятельности гордумы.