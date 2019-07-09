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В стейк-хаусе «Филей» состоялся особенный вторник со специальным меню от шефа

Общество

В стейк-хаусе «Филей» состоялся особенный вторник со специальным меню от шефа

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В стейк-хаусе «Филей» в Пскове состоялся особенный вторник со специальным меню от шеф-повара. Фото: Дмитрий Самосудов. Для гостей было предложено элегантное set-menu из 5 курсов и дегустация напитков со всего света. Уникальный вечер курировал бренд-амбасадор Денис Леонтьев.