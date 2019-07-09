Общество

Прокуроров Пскова и Псковского района поменяли должностями

По приказу генерального прокурора Российской Федерации (от 10.07.2019, №717-к), прокуроры Пскова и Псковского района поменялись должностями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Так, старший советник юстиции Константин Тельнов освобожден от должности прокурора Псковского района и назначен на должность прокурора Пскова сроком на 5 лет. А старший советник юстиции Александр Григорьев освобожден от должности прокурора Пскова и в порядке ротации назначен на должность прокурора Псковского района сроком на 5 лет.

Напомним, Константин Тельнов замещал должности старшего следователя, следователя по особо важным делам прокуратуры Пскова, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры области, следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры области. Кроме того, Константин Тельнов работал заместителем прокурора Великих Лук и прокурором и старшим прокурором отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области. С февраля 2017 года - исполнял обязанности прокурора Псковского района.

Александр Григорьев же окончил Санкт-Петербург­ский государственный уни­верситет, после чего начал проходить службу в органах прокуратуры Псковской области. Ранее - являлся прокурором Великих Лук.