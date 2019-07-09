Общество

ОНФ: Необходимо адаптировать максимальный объем телевизионного контента для инвалидов по слуху

Заявленные Роскомнадзором планы по адаптации для инвалидов по слуху не менее 5% от объема телевещания в неделю – это слишком низкий показатель. Мы должны стремиться к его максимальному повышению. Кроме того, для таких граждан необходимо адаптировать и телепрограммы в прямом эфире, заявил эксперт ОНФ по вопросам социальной политики и делам инвалидов, генеральный директор Национального центра проблем инвалидности Александр Лысенко.

Роскомнадзор сообщил, что минимальная доля адаптированного телевизионного контента для инвалидов по слуху с января 2020 года составит не менее 5% от объема вещания в неделю без учета программ в прямом эфире. Это требование будет касаться всех телеканалов вне зависимости от тематики и территории распространения. Адаптация контента будет происходить с помощью бегущей строки, перевода на русский жестовый язык, а также субтитрирования или скрытого субтитрирования (включается при помощи специальной программы).

Лысенко напомнил, что работа по адаптации телевизионных каналов для инвалидов по слуху началась с середины 90-х гг. Сначала ее стремились провести только на центральных телеканалах. Теперь же речь идет о стопроцентном охвате телевещания. «Это серьезный шаг, и он полностью соответствует требованиям Конвенции ООН о правах инвалидов в части доступности информации для людей с нарушениями слуха», – отметил Лысенко.

При этом он указал, что проблемы со слухом в нашей стране имеют 10–12% населения. «Поэтому заявленные Роскомнадзором 5% от объема вещания в неделю – это слишком низкий показатель. Тем более что допускаются разные способы адаптации. Мы должны стремиться к тому, чтобы как можно больший объем телевизионного вещания был адаптирован для инвалидов по слуху», – подчеркнул Лысенко.

Он напомнил, что на центральных телеканалах работа по адаптации финансируется государством за счет госпрограммы «Доступная среда». Местные власти в регионах также должны быть заинтересованы в адаптации телевизионного контента для таких граждан, чтобы они могли участвовать в жизни своего субъекта и страны в целом.

Эксперт выразил надежду, что 5% – это стартовый показатель. «В дальнейшем Роскомнадзор должен разработать план повышения показателей доступности телевизионного контента как минимум до 2025 года, пока будет работать программа «Доступная среда». Тогда мы не просто обозначим, что решаем проблемы инвалидов по слуху, а наращиваем наши усилия по доступности для них информационного контента», – подчеркнул Лысенко.

Если говорить о способах адаптации, то бегущая строка или субтитры предпочтительнее, чем перевод на русский жестовый язык, поскольку она позволяет одновременно смотреть контент и читать текст, напомнил эксперт. Что касается русского жестового языка, с его помощью инвалиды по слуху могут смотреть программы в прямом эфире.

Однако Роскомнадзор почему-то не включает прямой эфир в планы по адаптации. А ведь многие острые публицистические и политические телепередачи выходят в эфир без предварительной записи. И не предоставлять инвалидам по слуху доступ к ним – неправильно, подчеркнул Лысенко. Также будет неправильным, если адаптированный кинофильм покажут по телевизору несколько раз в год и при этом причислят его к упомянутым 5% адаптированного контента, резюмировал эксперт.