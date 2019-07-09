Общество

4 млн рублей выделят на проектирование строительства продолжения улицы Кузбасской дивизии в Пскове

Очередные изменения внесли в бюджет города Пскова депутаты Псковской городской Думы на сессии 12 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как сообщила основной докладчик по вопросу, начальник городского финансового управления Тамара Винт, доходы бюджета на 2019 год увеличиваются на 66,6 млн рублей. В 2020 году, в соответствии с уточненным прогнозом, доходы города увеличатся на сумму порядка 101 млн рублей, а в 2021 году - около 95 млн рублей.

Увеличение доходов связано с субсидиями на модернизацию систем теплоснабжения - 214 млн 308 тыс. рублей. В 2019 году на 37 млн 700 тыс. рублей увеличиваются субсидии на дорожную деятельность. Так, на ремонт Пароменской выделяется 4, 6 млн рублей, на обследование Ольгинского моста - около 4 млн рублей, на установку светофоров - 5,5 млн рублей, на пешеходный переход на проспекте Энтузиастов - 1 млн рублей, на обустройство подъездов к городской и областной больницам - 7,1 млн рублей. На проект реконструкции улиц Алехина и Технической будет выделено 4 млн рублей, столько же - на проект строительства продолжения улицы Кузбасской дивизии.

4 млн рублей выделят на капремонт аэротенка на очистных сооружениях канализации Горводоканала в рамках программы приграничного сотрудничества. 4 млн 061 тыс. рублей выделяются в виде безвозмездных поступлений на улучшение биоразнообразия и осведомленности населения об охране окружающей среды в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония».

1,6 млн рублей выделят из резервного фонда Псковской области на противоаварийные и антивандальные работы на фасадах зданий.

По линии УГХ первые 60 тыс. рублей будут направлены на софинансирование по реализации проектов ТОС. Перераспределяются средства программ по развитию автодорог. Увеличение будет направлено на обустройство карманов остановок и перенос опор освещения на Юбилейной - 300 тыс. рублей, на ремонт тротуаров по улице Воеводы Шуйского - 160 тыс. рублей, аварийный и ямочный ремонт дорог - 2 млн 216 тыс. рублей.

Еще 3,5 млн рублей выделяется на благоустройство парка между Мирожским монастырем и Красноармейской набережной по проекту «Россия - Эстония». На 400 тыс. рублей увеличиваются ассигнования на ремонт муниципальных жилых помещений.