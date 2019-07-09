Общество

Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Двое на одного», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Гость студии - председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин. Ведущие Константин Калиниченко и Александр Савенко обсудят с гостем программы вопросы развития в регионе физической культуры, перспективы реализации крупных инфраструктурных проектов, планы представителей наиболее популярных и массовых видов спорта. Кроме того, речь в программе пойдет о решении Ивана Штылина принять участие в качестве кандидата в выборах главы Пустошкинского района.

Звоните в студию по телефону прямого эфира 56-73-72 и задавайте вопросы гостю студии.