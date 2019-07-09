Общество

Банк России предложил отложить реформу пенсионных накоплений

Банк России настаивает на переносе публичного обсуждения законопроекта о системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год. Об этом сообщает РБК.

По информации издания, регулятор не поддерживает пункт о добровольном присоединении граждан к программе, разработанный Минфином по требованию президента России.

ЦБ и Минфин подготовили концепцию об ИПК в 2016 году. Эта модель предполагает, что вместо работодателя обязательные взносы на накопительную пенсию будет делать сам работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты.

Разработчики изначально предлагали автоматически подключать граждан к системе, реформу планировалось запустить с 1 января 2019 года. Однако разногласия по ней в правительстве не смогли вовремя снять.

К тому же президент России Владимир Путин, сообщали ранее СМИ, потребовал сделать систему полностью добровольной.