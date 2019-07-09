Общество

«Титан-Полимер» стал спонсором молодежного форума «Без границ»

Псковский завод «Титан-Полимер» стал спонсором молодежного форума «Без границ», который пройдет в Псковской области с 16 по 21 июля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, директор завода Герман Петрушко в рамках мероприятия также лично побеседует с активной молодежью и примет участие в блоке «Диалог с лидерами региона».

Участниками панельной дискуссии станут также руководитель Псковского электромеханического завода Александр Лазарев и глава управления по цифровому развитию и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

Вместе с молодыми ребятами спикеры обсудят, как удержать в Псковской области кадровые ресурсы, можно ли стать успешным, не покидая региона, и какими должны быть личные компетенции руководителя.

Кроме того, Герман Петрушко расскажет об открывающихся возможностях и перспективах в связи с приходом крупного инвестора, а в перспективе и якоря промышленного кластера, в особую экономическую зону «Моглино».

Планируется, что в Молодежном форуме Псковской области «Без границ» примет участие 250-300 человек. Он пройдет в Национальном парке «Себежский» в формате палаточного лагеря.

Форум является важной площадкой для выявления активных молодых людей, актуальных проектов и повышения эффективности гражданского общества Псковской области. Участников ждет уникальная образовательная программа, включающая в себя работу по 6-ти направлениям: патриотическое - «Я - патриот», добровольческое - «Твори добро», молодежные медиа - «4-ая власть», политическое - «Управляй!», международное - «Границ.net», студенческие объединения - «Лига студенческих клубов».