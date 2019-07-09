Общество

Опубликована программа празднования Дня города Пскова

Опубликована программа празднования Дня города Пскова. Основные мероприятия праздника пройдут на Октябрьской площади Пскова в субботу, 20 июля. Праздник начнется в 13.00.

План праздничных мероприятий, посвященных 1116-летию со дня первого упоминания города Пскова в летописи, 75-й годовщине освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков, памяти равноапостольной Ольги, Великой княгини Российской.

18 июля

17.00 Встреча с автором книги «Княгиня Ольга» А. Александровым. Центральная городская библиотека, ул. Конная, 6

19 июля

17.00 «Велик и славен город Псков». Церемония присвоения звания «Почётный гражданин города Пскова». МБУК «Городской культурный центр», пл. Победы, 1

19-20 июля

9.00 Девятые Василёвские чтения, посвящённые памяти псковского краеведа, Почётного гражданина города Пскова Ивана Ивановича Василева. Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва, Октябрьский пр., 19-а

20 июля. День города

10.00 Спортивно-технический фестиваль по военно-прикладным и техническим видам спорта Регионального отделения ДОСААФ России по Псковской области. В программе фестиваля: показ техники, вооружения; демонстрационные полеты самолетов и десантирование парашютистов; показательные выступления спортсменов мотоциклетного клуба Регионального отделения ДОСААФ России Псковской области; демонстрационный показ авиа и судомоделей и др. ПОУ «Псковская ОТШ» ДОСААФ России, ул. Яна Райниса, 41

12.00 «Творчество юных - любимому городу». Праздничные концертные тематические программы. Детский парк, амфитеатр

12.00 «Я люблю город Псков!». Большой праздничный концерт коллективов и артистов города. Октябрьская площадь

15.00 «ColorFest». Фестиваль красок. Набережная реки Псковы у Троицкого моста

16.00 «С Днем рождения, город мой». Праздничная программа. ул. Профсоюзная

19.00 «Лучший город на земле». Концертная программа. Набережная реки Великой, амфитеатр

20.00 Фестиваль водных фонариков. Набережная реки Псковы у Троицкого моста

21.30 Выступление звезды Российской эстрады Натали. Октябрьская площадь

22.30 Праздничный фейерверк. Набережная реки Великой

21 июля

14.00 Народные гуляния - карусели, батуты, выставка оружия, солдатская каша. Сквер у МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова

16.00 «О, Псков мой, город книгочей». Интерактивная библиотечная площадка. В программе: конкурсы, викторины, книжная выставка, выступления творческих коллективов. Сквер у Центральной городской библиотеки, ул. Конная, 6

16.00 «Оркестра военного медь». Праздничный концерт. Сквер у МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова

17.00 «Псковщина - песня отчая». Праздничная концертная программа Заслуженного коллектива народного творчества России Русского народного хора. Сквер у МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова

18.00 «Псков - город молодых». Концертная программа коллективов МБУК «Дом офицеров».

Сквер у МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова

21 июля

14.00 Открытие мемориальной доски Герою Советского Союза, ветерану Великой Отечественной войны Баклану Андрею Яковлевичу. ул. Яна Фабрициуса, 27

16.00 Открытие мемориальной доски Герою Советского Союза, ветерану Великой Отечественной войны Иванову Александру Степановичу. Рижский пр., 29/31

18.00 Презентация песенных сборников Заслуженного деятеля искусств Карелии, Заслуженного работника культуры России, Почётного гражданина города Пскова Н.М. Мишукова. МБУК «Городской культурный центр», пл. Победы, 1

22-24 июля

10.00 «Узнаем лучший край родной». Краеведческая игротека в Библиотеке - Центр детского чтения. ул. Розы Люксембург, 23

22-26 июля

11.00 «Псков - моя страна». Игра - викторина по истории города. Детская библиотека «ЛиК», Октябрьский пр., 21

22 июля. День воинской славы

10.00 «Мы помним! Мы гордимся!». Автопоезд по местам боевой славы к памятным знакам и массовым захоронениям воинов на территории города Пскова.

11.00 «Псковский край в годы войны». Информационно-познавательный час. Акция «Псковский буккроссинг». Библиотеко-общественный центр микрорайона «Псковкирпич», ул. Карбышева, 4

11.00 «По местам боевой славы». Виртуальная экскурсия. Библиотека микрорайона Овсище, ул. Алехина, 20

12.00 «Град таинственный и древний, что ни камень, то легенда». Театрализованная программа об истории Псковского края. Детская экологическая библиотека «Радуга», ул. Новосёлов, 11

16.00 «Во славу павших, во имя живых». Заупокойная лития. Торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов к могиле Неизвестного солдата и к памятному знаку «Псков - город Воинской славы». площадь Победы

Водосвятный молебен на родине Святой равноапостольной Ольги, Великой княгини Российской.сп. Выбуты

23-25 июля

Фестиваль колокольного звона

В программе: торжественные звоны на колокольнях/звонницах города Пскова; звон-концерт на колокольне Троицкого Кафедрального собора; круглый стол (научно-практическая конференция) на тему «Из истории колоколов г. Пскова.

24 июля - День святой равноапостольной княгини Ольги

Божественная литургия в храмах города Пскова в честь памяти равноапостольной Ольги, Ввеликой княгини Российской. Крестный ход от православных храмов г. Пскова на Вечевую площадь. Торжественный молебен на Вечевой площади у Троицкого Кафедрального собора.

В часы работы библиотек:

1-31 июля «Милый сердцу уголок!» - выставка работ студентов политехнического колледжа ко Дню города. Библиотека-Центр детского чтения, ул. Розы Люксембург, 23

10-31 июля «Любимый сердцем город» - выставка-открытка. Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева, ул. Труда, 20

16-26 июля «Земля Псковская, древняя и современная» - книжно-иллюстрированная выставка об истории Псковской земли. Библиотека микрорайона Овсище, ул. Алехина,20

17-30 июля «Кем и чем славен наш город» - Книжно-иллюстрированная выставка и игра-викторина ко Дню города. Библиотека «Диалог», ул. 1-я Посёлочная, 15

Спортивные мероприятия

10-23 июля 18.00 Турнир по футболу среди дворовых команд. Кубок «Освобождение».

Спортивные площадки: МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина», МБОУ «Многопрофильный лицей № 4»

19-21 июля 10.00 Первенство г. Пскова по теннису среди юношей и девушек. Теннисные корты МБОУ «ЕМЛ № 20», ул. Текстильная, 18

19-21 июля 9.00 Чемпионат Псковской области по ловле рыбы донной удочкой. Река Великая

Традиционный турнир по настольному теннису. Спортивный зал ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум» ул. Калинина, 13

21 июля

10.00 «Псковская Ладья» - традиционная регата по гребле на байдарках и каноэ. Набережная реки Великой, Гребная база