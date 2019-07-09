Общество

В Идрице заложили камень на месте будущего памятного знака «Зарождение Знамени Победы»

В поселке Идрица Себежского района в пятницу, 12 июля, состоялась торжественная церемония открытия закладного камня на месте, где планируется установить памятный знак в честь зарождения Знамени Победы. Мероприятие приурочено к 75-йгодовщине освобождения населенного пункта от немецко-фашистских захватчиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В нем приняли участие представители администрации Псковской области, Себежского района, ветераны боевых действий, поисковики, жители Идрицы.

«Выражаю благодарность участникам конкурса, которые представили эскизы памятного знака. Осталось самое важное дело — установить памятный знак», — отметил в приветственном слове глава Себежского района Леонид Курсенков.

Участок земли под строительство памятного знака выделила организация «Упрдор Северо-Запад» на 574-м километре трассы «Балтия», рядом с транспортной развязкой, ведущей в Идрицу.

На конкурс по выбору эскиза памятника были представлены 6 проектов. Победителей выявили в ходе общественного голосования и оценки экспертного жюри. Лучшими признали два проекта: Владимира Тюрягина и Николая Никандрова. В конечном итоге памятник будет выполнен на основании объединенного эскиза проектов победителей.

Напомним, крупный железнодорожный узел Идрица был освобожден от немецко-фашистских захватчиков в полдень 12 июля 1944 года в ходе кровопролитных боев. После этого 8 дивизий получили наименование «Идрицкая». Новость о присвоении наименования застала 150-ю мотострелковую дивизию 25 июля, во время боев в Латвии. В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года, военнослужащие соединения водрузили штурмовое знамя на крыше Рейхстага в Берлине, что означало полный разгром врага. С этого момента главной военной реликвией стало Знамя Победы.

По инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 30 апреля внесено в список региональных памятных дат. Также при поддержке главы региона Идрица включена в региональную программу празднования 75-летия Победы. В поселке идет активное благоустройство с упором на объекты в сфере образования, ЖКХ и медицины.

Отметим, что в пятницу, 12 июля, торжественные мероприятия, посвященные 75-летию со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, проходят также в Пушкиногорском и Пустошкинском районах.