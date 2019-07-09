Общество

Елена Полонская: Долгое время газета «Псковские новости» была рупором одного лица

Долгое время газета «Псковские новости» была рупором одного лица - экс-главы города Ивана Цецерского. Такое мнение на сессии 12 июля высказала и.п. главы города Елена Полонская в рамках обсуждения вопроса о вхождении в состав учредителей муниципального издания администрации области.

«Это решение назрело давно. В течение многих лет содержание издания лежит на плечах горожан. Это большая сумма и дорогое удовольствие для бюджета. Причем, собственные доходы газеты - менее 70 тыс. рублей в месяц. Для газеты в 10 тыс. экземпляров, как написано на последней странице, это мало. А реальный тираж газеты намного меньше. Иногда около 2,5-3, 4 тыс. экземпляров», - пояснила она.

Большая часть тиража, по ее словам, распространяется бесплатно. В конце года газете надо будет выделять еще средства - не менее 500 тыс. рублей. «Дополнительных средств ввиду дефицита бюджета на эти цели найти невозможно, - добавила Полонская. - Если у газеты появится еще один учредитель в лице администрации области, мы сможем сэкономить внушительную сумму... Надо воспользоваться такой возможностью, что сократить расходы городского бюджета. Считаю, не стоит впадать в панику. Перемены нелегко делать, но они неотвратимы».

При этом и.п. главы города пообещала, что все рабочие места в редакции газеты по большей части будут сохранены. Далее Елена Полонская сочла нужным высказаться по поводу неэффективной информационной политики муниципальной газеты. Так, по ее мнению, «долгое время газета была рупором одного лица, работа депутатов там подсвечивалась очень мало».

«Я считаю, что политически неверно подсвечивать в любых СМИ и выпячивать наперед чиновников и их лица, и забывать при этом псковичей. Каково же было мое удивление, когда в воскресенье, поздно вечером мне позвонил Иван Николаевич, я уж было подумала, что он заступится за сотрудников, которые уволились из Псковской городской Думы, которые положили всю жизнь на работу Ивана Николаевича, а он стал заступаться за свою фотографию и требовать, чтобы она была на первой полосе газеты «Псковские новости», - заявила Елена Полонская и добавила, что пиар Ивана Цецерского дорого обходится бюджету города.

Елена Полонская подкрепила свой вывод конкретным примером - в гордуму пришел счет, согласно которому нужно заплатить 200 тыс. рублей за опубликование в журнале «Муниципалитет» нескольких фотографий и материала про Ивана Цецерского. При этом она призвала экс-главу города самостоятельно оплатить этот счет.

В свою очередь, Иван Цецерский парировал, что частично оплатил счет сам. Также он высказал мнение в адрес Елены Полонской, что «такого постыдного влезания в работу газеты еще не было».