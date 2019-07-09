Общество

Петербургский фотограф рассказал, как он съездил в Дно и выжил

«Когда едешь в небольшой городок, всегда надеешься, что хоть это место развенчает стереотипы упаднической провинции. Но этого никогда не происходит», - к такому выводу пришел петербургский фотограф Сергей Строителев, посетивший город Дно в Псковской области. О своих впечатлениях он рассказал в материале под заголовком«Как российский фотограф поехал в город Дно и выжил», опубликованной на сайте Лента.ру.



Фото здесь и далее: Сергей Строителев, Лента.ру

За время визита, по словам автора статьи, ему дважды обещали «навешать люлей» местные жители и трижды вызывали на допрос сотрудники правоохранительных органов.

Сергей Строителев отметил, что жители Дно не видят для себя в родном городе никаких перспектив. Таксисты жалуются на малое количество заказов, продавцы на отсутствие покупателей, некоторые люди просто уезжают, бросая свои дома. Те, кто помоложе и с деньгами, - переезжают во Псков и в Питер. Сначала планируют вернуться или хотя бы возвращаться несколько раз в год, но городская жизнь поглощает.

«Жизнь в городе после четырех часов дня практически прекращается. По улочкам передвигаются пенсионеры на великах с продуктовыми пакетами, из окон орет какой-то рэп, дети играют на футбольной площадке… Редкие прохожие объясняют - идет большой отток людей из города, особенно молодых. А местные кладбища все разрастаются - уходит старое поколение...» - поделился он.

Фотограф сообщил, что ему удалось прогуляться по городским улочкам, побывать на школьном выпускном, зайти в военно-исторический музей, на рынок, посетить местный бар, где так и не увидел обещанной завсегдатаями «мега-тусэ» и даже кладбище.

«Немного грустные, но не потерявшие оптимизма, люди продолжают жить, работать, где придется, мастерить что-то, временами пить. И все тут как и в других городках - те же три улочки, тот же Ленин, те же пьянки по выходным в кабаках, та же пыль, те же перспективы. Подумалось, что этот городок легко мог бы стать лицом нашей провинциальной России. Все это наше, родное», - пришел к выводу Сергей Строителев.