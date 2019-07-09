Общество

Администрация области стала третьим учредителем газеты «Псковские новости»

Депутаты Псковской городской Думы приняли решение о включении в состав учредителей муниципальной газеты «Псковские новости» администрации Псковской области.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, это решение принято на сегодняшней сессии гордумы по итогам рассмотрения вопроса «О внесении изменений в решение Псковской городской Думы от 19 февраля 2010 года «Об учреждении в муниципальном образовании «город Псков» печатного СМИ - муниципальной газеты «Псковские новости» и даче согласия администрации города на создание муниципального автономного учреждения муниципального образования «Город Псков» «Редакция газеты «Псковские новости»».

Также депутаты решили увеличить число депутатов в наблюдательном совете газеты до 4 человек.

По предложению депутата Ивана Цецерского парламентарии проголосовали за подписание учредительного договора всеми сторонами.

Отметим, ранее учредителями газеты выступали Псковская городская Дума и администрация города Пскова.