Общество

В Управлении Росгвардии по Псковской области подвели итоги работы Центра лицензионно-разрешительной работы

В Пскове под руководством начальника Управления Росгвардии по Псковской области полковника полиции Игоря Иванова состоялось совещание, на котором подведены итоги работы Центра лицензионно – разрешительной работы за первое полугодие 2019 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковской Росгвардии.

В ходе совещания, полковник полиции Игорь Иванов отметил положительные результаты лицензионно-разрешительной работы в регионе, но вместе с тем обозначил проблемные вопросы и первоочередные задачи, стоящие перед подразделениями ЛРР Псковской области, а также пути их наиболее эффективного решения.

В 2019 году, в ходе осуществления контроля за оборотом гражданского оружия личным составом подразделений ЛРР совместно с сотрудниками полиции осуществлено более 12 тысяч проверок условий хранения оружия у владельцев гражданского оружия по месту жительства. За нарушения к административной ответственности привлечено 639 граждан, аннулировано 136 лицензий и разрешений на право владения оружием.

В рамках контроля за соблюдением законодательства о частной охранной деятельности проведено боле 400 проверок. К административной ответственности, за нарушения в данной сфере привлечено 20 должностных лиц.

В текущем году в подразделения ЛРР поступило свыше 6 тысяч заявлений от граждан и юридических лиц, из них посредством единого портала государственных услуг в электронном виде более 95 %.

В завершение мероприятия, наиболее отличившиеся сотрудники поощрены благодарностями и ценными подарками.