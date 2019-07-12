Общество

Псковский ПФР: Получение зарплаты «в конверте» - добровольный отказ граждан от всех социальных гарантий и обеспеченной старости

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области информирует жителей региона, что выплата зарплаты «в конверте» влечет за собой нарушение законодательства, и ущемление права на достойное пенсионное обеспечение с наступлением пенсионного возраста.

Как пояснила заместитель управляющего региональным Отделением ПФР Инна Иванова, от размера официальной заработной платы напрямую зависит размер будущей пенсии граждан, поскольку именно оплата труда является основой для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

«В настоящее время количество баллов, заработанных за трудовую деятельность, зависит от страховых взносов, которые уплачивает за гражданина работодатель, а значит от размера официальной или "белой" зарплаты. Бывают случаи, когда только к выходу на пенсию работник узнает, что работодатель делал отчисления по минимуму. Поэтому мы рекомендуем знакомиться с выпиской о состоянии индивидуального лицевого счета. Сделать это можно, обратившись лично в органы ПФР по месту жительства, либо в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР», - отметила заместитель управляющего.

Инна Иванова подчеркнула, что вознаграждение «в конверте» это не только нежелание работодателей платить налоги, но и добровольный отказ граждан от всех социальных гарантий и обеспеченной старости: «Соглашаясь на выплату "серой" заработной платы, человек также рискует не получить в полном объеме отпускные и оплату листка нетрудоспособности, или кредит в банке».