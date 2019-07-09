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Общество

Копия Знамени Победы поднята на восемнадцатиметровом флагштоке в центре Идрицы

12.07.2019 14:47|ПсковКомментариев: 0

Копия Знамени Победы поднята в пятницу, 12 июля, на восемнадцатиметровом флагштоке в центре Идрицы. Флагшток был установлен в рамках культурно-патриотического проекта Общественной палаты Российской Федерации - «Знамя Победы 2015 - 2020». Мероприятие дало старт празднованию 75-летия со дня освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Право открыть мероприятие и поднять Знамя Победы было предоставлено первому заместителю секретаря Общественной палаты РФ, Герою Россию Вячеславу Бочарову. «До сих пор сердце колотится, - отметил он после церемониала. - Знамя Победы - это символ Победы, символ гордости нашего народа».

Первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ напомнил участникам мероприятия, что Знамя 150-й стрелковой дивизии, которое было поднято на Рейхстаге, было небольшим по размеру, всего 82 на 188 сантиметров, но благодаря этому весь мир увидел, что Советский Союз победил фашизм как идеологию, не Германию, а именно фашизм. «К сожалению, прошли годы, и мы вынуждены констатировать: за границей Российской Федерации фашистская идеология не умерла. И поэтому, когда мы здесь, вспоминая события 75-летней давности, говорим, что отсюда Знамя Победы стало шествовать до Рейхстага, мы объединяем свои усилия. От имени Общественной палаты Российской Федерации, Российской Ассоциации Героев, всех ветеранских организаций и организаций ветеранов боевых действий выражаю признательность жителям Идрицы, жителям Псковской области, руководству Псковской области за то, что эта дата не исчезла бесследно. Я уверен, что на вашей земле будет создан целый мемориал, посвященный важным историческим событиям, которые связаны со Знаменем Победы», - сказал Вячеслав Бочаров и пожелал всем здоровья, счастья и мирного неба.

Глава Себежского района Леонид Курсенков назвал сегодняшнее мероприятие итогом подведения первого этапа работы по подготовке к празднованию 75-летия Победы. Он подчеркнул, что молодые ребята, которые сегодня несли Знамя Победы и стояли в карауле у поста № 1, ранее принимали участие в почетном карауле в городе - герое Минске на 75-летии освобождения Республики Беларусь. «Эти ребята из школ Себежа и Себежского района живут под девизом „Мы - наследники Победы“, и я уверен, что они сделают все, чтобы память о Великой Отечественной войне была всегда в наших сердцах», - сказал он.

Леонид Курсенков также выразил надежду, что благодаря мемориальному комплексу, который появится на федеральной трассе «Балтия», любой сможет заехать в Идрицу и познакомиться с ролью и вкладом поселка в Великую Победу.

Далее участники мероприятия передали на хранение в Идрицкую школу увеличенные копии флага России, Знамени Победы, а также флаги регионов России и общественных организаций, которые были развернуты в Москве, Североморске и на Северном полюсе.

Частью торжественного мероприятия стало зажжение Вечного огня на площади Знамени Победы. Лампаду с огнем из музея Победы на Поклонной горе в Москве привезли участники автопробега. Чести зажечь огонь был удостоен ветеран боевых действий, старший разведчик ВДВ Игорь Безродный.

Напомним, крупный железнодорожный узел Идрица был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 12 июля 1944 года в ходе кровопролитных боев. После этого 8 дивизий получили наименование «Идрицкая». Новость о присвоении наименования застала 150-ю мотострелковую дивизию 25 июля, во время боев в Латвии. Меньше чем через год, в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года, военнослужащие соединения водрузят штурмовое знамя на крыше рейхстага в Берлине, что означало полный разгром врага. В этот момент и родилась главная военная реликвия - Знамя Победы. По инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 30 апреля внесено в список региональных памятных дат.

Также при поддержке главы региона Идрица включена в региональную программу празднования 75-летия Победы. В поселке идет активное благоустройство с упором на объекты в сфере образования, ЖКХ и медицины.

Отметим, что в пятницу, 12 июля, торжественные мероприятия, посвященные 75-летию со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, проходят также в Пушкиногорском и Пустошкинском районах.

Источник: Псковская Лента Новостей
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