Общество

В июне псковский Росреестр выявил 161 нарушение земельного законодательства

В рамках исполнения надзорных функций, в июне текущего года специалистами отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области проведено 176 проверок соблюдения требований действующего законодательства при пользовании земельными участками в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверками выявлено 161 нарушение земельного законодательства, большая часть из которых была связана с самовольным занятием земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок.

В целях пресечения нарушений землепользователям выдано 129 предписаний об устранении выявленных фактов, возбуждено 84 дела об административных правонарушениях с назначением штрафных санкций на общую сумму 821 700 рублей. Землепользователями самостоятельно устранено 49 нарушений.