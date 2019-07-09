Общество

Пройти новый квест «Таинственная сень» предлагают гостям Пушкинского Заповедника

С завтрашнего дня в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» можно поучаствовать еще в одном квесте - игре «Таинственная сень», которая проходит в мемориальном парке в музее-усадьбе Ганнибалов «Петровское».

Виктор Лысюк. В старом парке. Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, после экскурсии по парку любители активного познавательного отдыха могут объединиться в команды и получить карты-схемы с указанием «таинственных станций». Далее, самостоятельно ориентируясь на местности, игроки должны найти «станции» и на каждой выполнить определенные задания. При этом в музее призывают опираться на собственный интеллект и багаж знаний, но отмечают, что пользоваться гаджетами тоже допустимо. Победителем и обладателем приза станет команда, успешно прошедшая все этапы маршрута и набравшая максимальное количество баллов.

Игру «Таинственная сень» будут проводить с 13 июля и до конца октября, по субботам. Пройти маршрут можно будет за час-полтора, а билет на игру нужно купить за час до её начала (сеансы в 11.00, 13.00 и в 16.00). Квест начинается, если о желании участвовать в нём заявилось как минимум десять человек.

В музее напомнили, что это уже не первая подобная программа разработанная сотрудниками заповедника. В июле-августе в музее проводят квест«Три версты по заповеднику», в котором могут принять участие как пешие команды, так и игроки на велосипедах. А с августа в музее возобновят квест-игру «Тропою Пушкина» по парку и окрестностям мемориальной усадьбы «Михайловское».