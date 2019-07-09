Общество

Почти 300 литров алкогольной продукции изъято в ходе рейда по точкам общественного питания в Пскове

Полиция провела масштабные рейдовые мероприятия, в ходе которых были проверены предприятия общепита и точки реализации алкогольной продукции - так называемые «пабы». Такие заведения, как правило, имеют лицензию для продажи алкоголя и оборудованы под кафе, но продаваемые там напитки зачастую не имеют специальной маркировки, предусмотренной Федеральным законодательством, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по городу Пскову были проверены сразу несколько кафе в разных частях города. Установлены факты хранения и реализации алкогольной продукции без соответствующей маркировки. Продажа таких напитков нарушает Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и предусматривает административную ответственность.

Также в заведении на Октябрьском проспекте зафиксирован факт продажи алкоголя без соответствующей лицензии на деятельность.

Кроме того полицейскими выявлено сразу 3 факта реализации алкогольных продуктов без вскрытия потребительской упаковки.

Всего в ходе рейдовых мероприятий было изъято около трехсот литров алкогольной продукции различных видов, которая продавалась с нарушениями Федерального законодательства.

По всем выявленным правонарушениям сейчас проводится проверка. По ее результатам владельцы заведений общепита будут привлечены к административной ответственности.

Подобная работа стражей порядка носит ежедневный плановый характер, такие мероприятия на территории региона будут продолжены. Всего в этом году полицейскими выявлено более пятисот нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной продукции, изъято около девяти тысяч литров алкоголя.