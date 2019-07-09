Общество

Более тридцати слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области приняли присягу

Более тридцати сотрудников органов внутренних дел, прошедших обучение в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области, сегодня приняли присягу. Почти полгода длилась учеба молодых стражей порядка: они изучали нормативно-правовые акты и совершенствовали физическую подготовку. Торжественная клятва на верность Родине – завершение напряженной программы профессиональной подготовки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Со знаменательным событием в жизни полицейских присутствующих поздравил заместитель начальника Центра профессиональной подготовки УМВД полковник полиции Владимир Куприянов и председатель совета ветеранов органов внутренних дел области Николай Северинюк. Они напомнили виновникам торжества, что главной задачей сотрудников полиции была и остается защита прав и законных интересов граждан, оказание необходимой помощи каждому человеку, который в ней нуждается.

Полицейские перед строем поклялись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, добросовестно нести службу по поддержанию правопорядка и общественной безопасности. Скоро эти сотрудники приступят к выполнению своих непосредственных служебных обязанностей в различных подразделениях органов внутренних дел региона. А на память об учебе они по традиции сфотографировались вместе со своими наставниками у здания Центра профессиональной подготовки УМВД.





