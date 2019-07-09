Общество

Губернатор поздравил жителей Идрицы с 75-летием освобождения поселка от фашистов

В поселке Идрица Себежского района в пятницу, 12 июля, прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков. На площади Знамени Победы были развернуты флаги Российской Федерации, копии Знамени Победы, а также знамя Российской Ассоциации Героев.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, участие в мероприятии приняли представители региональных и муниципальных властей, ветераны боевых действий, представители молодежных патриотических движений, идричане и гости праздника.

От имени губернатора Псковской области участников мероприятия и жителей Идрицы с 75-летием со дня освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков поздравила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«12 июля 1944 года силами 79-го стрелкового корпуса полковника С. Н. Переверткина в ходе ожесточенных боев был освобожден поселок Идрица. Учитывая стратегическую важность этой победы, в Москве был дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий, а три дивизии, участвовавшие в операции, получили почётное звание "Идрицких". Менее чем через год одна из них, 150-я, водрузила своё знамя на Рейхстаг, поставив точку в самой страшной войне в истории нашего государства. В 2019 году эти события отмечены региональной памятной датой, но особое внимание Идрице будет уделяться и в следующем году во время юбилея празднования Великой Победы. Сегодня мы благодарим каждого бойца, который внес свой вклад в освобождение поселка 75 лет назад, и каждого жителя, который участвовал в восстановлении и развитии Идрицы. Мы сделаем все, чтобы их военный и трудовой подвиг навсегда остался в сердцах и памяти наших соотечественников», - процитировала она поздравительный адрес главы региона.

От Псковского областного Собрания депутатов выступил Виктор Антонов.

После участники торжественного митинга возложили цветы и венки к памятнику Воину-освободителю в центре Идрицы. Здесь покоятся больше 200 военнослужащих и партизан, павших в годы войны. «Великая Отечественная война - страшная трагедия для нашего народа. В то же время народу удалось выстоять и проявить героизм. Совет ветеранов и множество поисковых отрядов прикладывают все силы, чтобы павшие воины обрели покой», - отметил председатель регионального совета ветеранов Николай Груздов.

Памятные мероприятия продолжились у бюста Героя Советского Союза, гвардии лейтенанта Евгения Михайлова, который в марте 1944 года направил свой подбитый самолет на железнодорожный состав с горючим, который стоял на захваченной станции Идрица. Участники мероприятия почтили память Героя минутой молчания. Отметим, что сквер у памятника был отремонтирован и благоустроен в этом году в рамках трехлетней программы развития поселка, разработанной по инициативе Губернатора Михаила Ведерникова.