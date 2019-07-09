Общество

Делегация Псковской области принимает участие в выставке-форуме Всероссийский день поля-2019

Делегация Псковской области во главе с заместителем губернатора Псковской области Нинель Салагаевой принимает участие в выставке-форуме Всероссийский день поля-2019, которая проходит в Пушкине Ленинградской области на базе Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Накануне состоялось открытие выставки. В торжественной церемонии приняли участие Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.

На выставке представлены передовые технологии возделывания, новейшие средства производства, сельскохозяйственная техника и современные сорта сельскохозяйственных культур. При этом часть из них демонстрируется гостям и участникам в естественных условиях, на специально подготовленных полях, что является уникальной отличительной особенностью мероприятия. Так, из более чем 800 единиц техники и оборудования, представленных в экспозиции, на специальных показах можно будет увидеть свыше 70 из них. Среди прочего на выставке представлен трактор «Кировец К-7» нового поколения, производство которого началось на Петербургском тракторном заводе в июне этого года.

Помимо осмотра экспонатов, в рамках выставки делегацией области запланировано посещение различных пленарных заседаний, конференций, семинаров и круглых столов.

Всероссийский день поля - это масштабное событие, которое позволяет собрать в одном месте все главные достижения отечественного АПК и ключевые перспективные наработки отрасли, наглядно демонстрируя не только то, какого уровня достигло сельское хозяйство сегодня, но и то, каким оно будет уже завтра.

Главная задача выставки-форума - создание эффективной профессиональной площадки, на которой путем обмена опытом и развития деловых контактов отечественные аграрии смогут развивать свой потенциал, наращивать продуктивность и конкурентоспособность.

С каждым годом Всероссийский день поля все больше закрепляет за собой статус одной из крупнейших в России выставочных площадок передовых технологий в сельском хозяйстве, важнейшей платформы обсуждения инновационных методов землепользования.