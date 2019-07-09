Общество

Псковским пенсионерам раскрыли секреты арт-терапии

Очередная встреча прошла в музее бывших малолетних узников концлагерей. Ее гостями стали специалисты Центра знаний. В течение полугода они встречаются с ветеранами и учат их изготовлению подарков своими руками. Начинали в канун Нового года с елочных украшений, потом делали деревья из сизаля, постигали искусство скрапбукинга, плели броши из георгиевских лент. На последней встрече пенсионеров посветили в секреты арт-терапии, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы занятия.

Арт-терапия - сравнительно молодое лечебное искусство, ему нет еще и ста лет. Наша ровесница, как пошутили ученики-ветераны. Сегодня такая психологическая коррекция стремительно набирает популярность, учит быть в ладу с самим собой и окружающими.

Взяв в руки разноцветные фломастеры, бывшие малолетние узники проявили свои творческие начала.

«Отнесу внучке, пусть сравнит со своими работами. Она посещает художественную школу, пусть знает, что бабушка вся в нее»,- шутила руководитель организации ветеранов Раиса Кузина.

Своим хорошим настроением делились и другие, вспоминая, например, недавнюю поездку своей делегацией на Курган дружбы в Себежский район.

«Возможно, какие-то работы отправим ветеранам-узникам в другие регионы,- рассказывала руководитель общественной организации бывших малолетних узников Раиса Кузина. - Взаимный обмен подарками предложил организатор встреч, руководитель Центра устойчивого развития Псковской области Семен Никонов».

В течение полугода специалисты Центра знаний встречаются с ветеранами и учат их изготовлению подарков своими руками. Начинали в канун Нового года с елочных украшений, потом делали деревья из сизаля, постигали искусство скрапбукинга, плели броши из георгиевских лент.

Программа получила отклик и будет ширится в рамках проекта «Улучшение качества жизни бывших узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Псковской области».