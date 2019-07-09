Общество

Пособия на детей могут вырасти

После увеличения прожиточного минимума, предложенного министерством труда, больше семей смогут получать пособия на детей, рассказал «Парламентской газете» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Также должны измениться размеры пособий, сообщает «Парламентская газета».

Проект приказа Минтруда, опубликованный 11 июля на портале правовых актов, предусматривает величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения - 12130 рублей, пенсионеров - 9236 рублей, детей — 11004 рублей.

«Сегодня пособия на первого и второго ребёнка получают семьи, в которых доход 1,5 прожиточных минимума на человека, а со следующего года планируется давать пособия и тем, у кого два прожиточных минимума. Получается, если взять предложенные Минтрудом цифры, выплаты получат и те семьи, где на человека приходится 22 с лишним тысячи. То есть если муж зарабатывает 60 тысяч, жена не работает, и есть ребёнок, им будет положена выплата», — рассказал депутат.

Суммы, на которые предлагается увеличить прожиточный минимум, хоть и кажутся небольшими, — на 614 рублей для детей и на 850 для работоспособных взрослых по сравнению с прошлым годом, — существенны, считает Вострецов.

«Это можно рассматривать как индексацию минимально размера труда, чтобы он не таял за счёт инфляции. Это удалось сделать благодаря решению президента уравнять прожиточный минимум и МРОТ. Но Государственной Думе и Правительству предстоит работать над тем, чтобы прожиточной минимум в ближайшие год-два вырос не на 5-10 процентов, а на 50 процентов», — сказал парламентарий, отметив, что это необходимо сделать за счёт увеличения продовольственной и потребительской корзины.

Семьям, в которых с 1 января 2018 года появился первый и второй ребёнок, и среднедушевой доход которых не превышает 1,5 прожиточных минимума в регионе, выплачивается пособие, пока ребёнку не исполнится 1,5 года. С начала 2020 года правительственным законопроектом, который рассматривается в Госдуме, планируют включить в число получателей и семьи, в который доход на человека не больше двух прожиточных минимумов.

От этих величин также зависит размер алиментов, которые выплачивает родитель, не живущий вместе с ребёнком. Суд, назначая фиксированный размер алиментов, берёт за основу сумму прожиточного минимума на ребёнка по региону, а если таковой не установлен, то федеральный минимум.

С 2020 года по поручению президента Владимира Путина планируется начать выплачивать ежемесячные пособия в связи с рождением первого и второго ребёнка с 1,5-годовалого возраста до трёхлетнего. Планируется, что сумма будет равна размеру прожиточного минимума ребёнка, установленного в регионе.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения за второй квартал 2018 года составлял 11 280 рублей, а детский — 10390 рублей.

В регионах могут издавать собственные нормативные акты о прожиточном минимуме на своей территории. Установленные ими суммы зависят от величин, указанных в федеральном нормативном акте.