Общество

Псковичи одержали победу в ХХII Межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности»

В этом году Псковская область принимала на своей территории ХХII Межрегиональные соревнования «Школа безопасности».

В течение пяти дней юные спасатели со всего Северо-Запада боролись за право называться лучшими.

Финальный день соревнований завершила «Пожарная эстафета». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС, здесь участникам предстояло пробежать 400 метров по пересеченной местности, передавая эстафетную палочку – пожарный ствол и, преодолев стенку, бум, присоединить пожарные рукава к разветвлению, подать воду и поразить мишень (для младшей возрастной группы) или потушить с помощью огнетушителя горящий противень (для старшей возрастной группы). Быстрее всех в этом виде состязаний оказались псковичи.

За дни соревнований участникам пришлось преодолеть множество сложнейших испытаний, таких как «Ориентирование на местности», «Полоса препятствий», «Поисково-спасательные работы», двухдневный «Маршрут выживания», «Пожарная эстафета». Ребята продемонстрировали судьям, другим спортсменам, и, что самое главное, доказали самим себе, что в полной мере обладают необходимыми умениями и навыками для оказания помощи другим людям, попавшим в тяжелую ситуацию. Они не только владеют многими профессиональными навыками спасательного дела, но и чувствуют в себе огромный потенциал и желание в будущем стать спасателями или пожарными.

Торжественную церемонию награждения открыл начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов. Он обратился к участникам соревнований с приветственной речью, в которой поздравил всех с завершением этих увлекательных и запоминающихся состязаний, отметив, что все команды показали достойную подготовку и по-настоящему честно бились за победу.

В церемонии награждения также приняли участие председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов и другие официальные лица, которые вручали победителям кубки, грамоты и ценные подарки.

Места в соревнованиях распределились следующим образом:

Старшая возрастная группа

1 место - команда Псковской области;

2 место - команда Республики Коми;

3 место - команда города Санкт-Петербург.

Младшая возрастная группа

1 место - команда Псковской области;

2 место – команда Вологодской области;

3 место – команда города Санкт-Петербург.

В завершении церемонии награждения организаторы поблагодарили все команды за участие в соревнованиях и волю к победе, а также пожелали командам-победителям достойно выступить на Всероссийских соревнованиях, на которых им вскоре предстоит бороться за новые достижения.