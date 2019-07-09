Общество

Депутат Эдуард Белов прокомментировал итоги сессии Псковской городской думы

«Важные вопросы города сегодня были рассмотрены в конструктивном ключе», - такой вывод о прошедшей 12 июля 27-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва сделал депутат Эдуард Белов.

«Сессия прошла динамично, все вопросы решались в рабочем режиме, - отметил депутат. – Конечно, не обошлось без спорных моментов, эмоций».

Большая часть эмоциональных моментов пришлась на обсуждение вопроса по поводу включения в состав учредителей муниципальной газеты «Псковские новости» третьего учредителя, которым стала администрация Псковской области.

Эдуард Белов напомнил, что в ходе заседания от депутата Ивана Цецерского прозвучало много вопросов, ответы на которые он получил еще в ходе заседания.

«Тем не менее, все вопросы повестки дня были рассмотрены, - подытожил он. – Да, мы спорили, но нашли истину, и пришли к конструктивному решению всех вопросов».

Напомним, что в начале сессии Псковской городской Думы экс-глава города Пскова Иван Цецерский попытался сорвать рассмотрение вопроса, касающегося включения в состав учредителей муниципальной газеты «Псковские новости» третьего учредителя.

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Перебивая и. п. главы Пскова Елену Полонскую, которая вела заседание 27-й сессии, он выступил с претензиями по поводу изменения фотографий на первой полосе «ганзейского» выпуска газеты и обвинил Елену Полонскую в том, что та якобы заменила фотографию, на которой был изображен Иван Цецерский, фотографией гостями города и псковичами. Между тем Елена Полонская напомнила Ивану Цецерскому, что долгие годы газета «Псковские новости» была «рупором одного человека», а именно Ивана Цецерского. И этот пиар экс-главы города «дорого обошелся» налогоплательщикам города Пскова.