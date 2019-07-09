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Общество

«Чемодан без ручки» на троих

12.07.2019 22:16|ПсковКомментариев: 0

В пятницу, 12 июля, в Пскове прошла очередная 27-я сессия городской Думы. Поначалу заседание проходило спокойно, но - лишь до того момента, когда в зале ГКЦ разразилась дискуссия вокруг ситуации в муниципальной газете «Псковские новости».

«Газетный вопрос» (включение в состав учредителей городского печатного издания администрации Псковской области) был включен в дополнительную повестку заседания. Однако приехавший на сессию из столицы депутат, бывший глава Пскова Иван Цецерский посчитал необходимым не дожидаться времени рассмотрения данного вопроса и выступил по теме уже в начале сессии. Он раздал всем депутатам копии страниц недавнего выпуска газеты, посвященного итогам Ганзейских дней. Одна из копий - это материалы, подготовленные до сдачи в типографию, другая - то, что получилось «на выходе», после внесения правок. По словам Ивана Цецерского, изменения были внесены с подачи и.п. главы города Елены Полонской.

Озвучив свои доводы, экс-глава города выступил против проекта решения по вопросу включения в состав учредителей «Псковских новостей» администрации области, пока не будут прописаны все нюансы. «Вопрос очень сырой, предлагаю вынести его на очередную сессию», - заключил Иван Цецерский.

Елена Полонская с ответом ждать долго не заставила. «Это решение назрело давно, - сказала она. - В течение многих лет содержание издания лежит на плечах горожан. Это большая сумма и дорогое удовольствие для бюджета».

«Дополнительных средств ввиду дефицита бюджета на эти цели найти невозможно, - продолжила Елена Полонская. - Если у газеты появится еще один учредитель в лице администрации области, мы сможем сэкономить внушительную сумму». При этом и.п. главы города сочла нужным высказаться по поводу неэффективной информационной политики муниципальной газеты. Так, по ее мнению, «долгое время газета была рупором одного лица, работа депутатов там подсвечивалась очень мало».

«Я считаю, что политически неверно подсвечивать в любых СМИ и выпячивать наперед чиновников и их лица, и забывать при этом псковичей. Каково же было мое удивление, когда в воскресенье, поздно вечером мне позвонил Иван Николаевич, я уж было подумала, что он заступится за сотрудников, которые уволились из Псковской городской Думы, которые положили всю жизнь на работу Ивана Николаевича, а он стал заступаться за свою фотографию и требовать, чтобы она была на первой полосе газеты «Псковские новости», - заявила Елена Полонская и добавила, что пиар Ивана Цецерского дорого обходится бюджету города.

В ходе обсуждения данного вопроса прозвучали различные точки зрения. Так, депутат от партии «Яблоко» Артур Гайдук заявил, что включив администрацию области в состав учредителей муниципальной газеты, «мы сделаем зависимое СМИ еще более зависимым». По его мнению, по сути это решение означает «возврат к системе Советского Союза, когда все печаталось в газетах под диктовку вышестоящих органов».

Депутат-справедливоросс Олег Брячак, напротив, считает, что город должен благодарить область за такую поддержку. «На самом деле мы получаем помощь нашему убыточному муниципальному изданию. Причем, помощь существенную - покрытие не менее 50% расходов. Прекрасно, я считаю», - заключил депутат.

Высказав «за» и «против», депутаты большинством голосов проголосовали за то, чтобы областная администрация была включена в состав учредителей газеты. За тем, как муниципальные депутаты решали судьбу «Псковских новостей» внимательно наблюдал обозреватель ПЛН Юрий Моисеенко.

Кому нужна городская газета?

Заседание сессии Псковской городской Думы, во время которой была названа фамилия очередного «почетного гражданина Пскова» да от щедрот депутата Олега Брячака было обещано роженицам по сто тысяч рублей на каждого второго ребенка, можно было бы назвать рутинным. Если бы не вопрос повестки, который касался редакции городской газеты. Формально речь шла о рассмотрении предложения областной администрации о включении ее в состав учредителей, что в принципе было вполне логично. По своей сути в современных условиях, когда ключевым словом является вертикаль, муниципальное издание должно быть частью системы, а в случае с псковской муниципальной газетой это не совсем так. Или вернее сказать — совсем не так. Что до ее «веса», то на последней странице «новостей» указан тираж 10 тысяч экземпляров, но, как заявила во время сессии Елена Полонская, эта цифра не соответствует действительности. По словам исполняющей полномочия главы города, на самом деле тираж колеблется от двух с половиной до четырех с половиной тысяч, что говорит о низкой популярности издания. Странно, что на этот вопиющий факт контролирующие органы до сих пор не обратили внимания. Нелишне заметить, что в ходе обсуждения этого пункта повестки дня был задан вопрос: кто из парламентариев читает газету? Из двадцати двух присутствующих только один человек поднял руку. Другой депутат признался, что у него весь гараж завален нераспечатанными пачками городской газеты, которыми он растапливает мангал. «И то неудобно, - сетовал наш собеседник. - Много пепла по участку разлетается». «А вы, коллега, их в утиль сдавайте, - посоветовал кто-то из окружения, - Лично я всегда так делаю, еще и деньги дают!».

Увы, как бы это прискорбно не звучало, но лучшие годы, когда газета называлась «Новостями Пскова», издание уже пережило. От того времени остались лишь воспоминания и сожаления.

Может быть, поэтому в кулуарах сессии постоянно звучало рефреном, что лучше было бы газету закрыть (или перевести в виртуальный формат), что сэкономило бы для бюджета Пскова немалые деньги, а законодательные акты - печатать раз в месяц тиражом в 100 экземпляров и распространять по «управляйкам» для всех, кто интересуется. Однако это революционное предложение не было перенесено в зал для заседания, поэтому коллективный разум напрягся и принял решение: продлить «агонию». Тем более, что принять участие в «реанимационных мероприятиях» изъявляет желание областная власть. В самом деле, если учесть, что на содержание редакции и прочие хозяйственные расходы уходит ежегодно около семи миллионов, а прибыль, которую газета получает от рекламы, в месяц колеблется в пределах семидесяти тысяч, то 3,5 млн от нового учредителя пришлись бы кстати. Тем более, что шустрые конкуренты уже отщипнули от областного пирога свои крохи. Так, «Псковская провинция» получает дотаций около четырех миллионов, три – достается «Великолукской правде». Услышав такие аргументы, депутаты не стали раздумывать и почти единогласно согласились. Напрасно «яблочник» Артур Гайдук увещевал коллег одуматься и не путать вопрос политический с финансовым.

- Муниципальная ветвь власти в России независима. Может наступить такой момент, когда интересы области будут противоречить интересам города? Может! В этом случае газета стала бы реальным подспорьем, чтобы отстаивать точку зрения депутатского корпуса. Вы над этим не задумываетесь? – вразумлял коллег яблочник. Однако парламентское большинство или не захотели его услышать, или сделали вид, что не слышат, поэтому предложение о включении областной администрации в состав учредителей было принято практически единогласно.

Единственное, что сумели выторговать себе городские депутаты это то, что решение по всем вопросам может быть принято, если за него проголосует 2/3 от числа учредителей.

В ходе осуждения вопросов, связанных с газетой, неминуемо был поднят вопрос об экономии. В частности, говоря о больших расходах редакции, Елена Полонская обратила внимание коллег на то, что сейчас Дума идет на беспрецедентное сокращение собственных «хотелок». В том числе, и представительских, поэтому разговоры о снижении дотаций на газетные расходы укладываются в общий тренд. Однако при этом спикер не забыла ввернуть, что долгое время редакция обслуживала интересы одного человека, которому делала бесплатный пиар, и не только на местном уровне. В качестве примера она привела выпуск некого столичного журнала, где на первой странице был помещен портрет Ивана Цецерского. По словам г-жи Полонской, в Псков было привезено всего пять номеров этого издания, а счет за такую красивую картинку пришел в размере двухсот тысяч. В этой связи и.п. главы города высказала предложение: в виду того, что муниципального заказа редакции журнала не было, поэтому не худо бы ему самому оплатить из своего кармана всю сумму.

Иван Цецерский парировал, что частично оплатил счет сам. Также он высказал в адрес Елены Полонской мнение, что «такого постыдного влезания в работу газеты еще не было».

При этом депутаты поддержали предложение одного из коллег об увеличении в наблюдательном совете парламентского представительства с двух до четырёх человек. Далее им предстоит разработать договор, в котором будут прописаны права и обязанности каждого из учредителей. Но… этот вопрос может войти в повестку дня уже в ходе осенней сессии, уже после после каникул депутатов, когда этот «чемодан без ручки» им придется нести уже втроем.

Юрий Моисеенко

Источник: Псковская Лента Новостей
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