Общество

Главе Порховского района поручено наказать виновных в невыплате стимулирующих выплат директорам учреждений образования

Прокуратура Порховского района провела проверку исполнения требований законодательства об оплате труда педагогических работников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе проверки установлено, что руководители образовательных учреждений района стимулирующих выплат не получают, оценка их деятельности с целью начисления иных выплат не проводится. Кроме того, не производится выплата премий и стимулирующих вознаграждений заместителям директоров и заведующим филиалов, тогда как указанные лица имеют право на данную выплату в особом порядке, в процентном соотношении от размера стимулирующих выплат, начисленных директору учреждения.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 8 закона Псковской области от 07.10.2010 №1006-оз «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области», заработная плата руководителей муниципальных образовательных учреждений и их заместителей включает в себя должностные оклады, компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты.

В этой связи прокуратурой района в адрес главы района внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.