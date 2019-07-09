Общество

Противопожарный профилактический рейд прошел в Пустошке

12 июля сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам проведен профилактический рейд в городе Пустошка.

Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе данного рейда осуществлен обход жилых домов, проинструктировано 15 человек, распространено 15 листовок на тему пожарной безопасности в быту.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории районов и рассмотрены основные причины пожаров на территории Пустошкинского района и причины пожаров многоквартирных домов. Доведены обязательные требования пожарной безопасности, разъяснены правильные действия при обнаружении пожара и своевременной эвакуации.