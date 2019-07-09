Общество

Спортивно-технический фестиваль Псковского отделения ДОСААФ пройдет 20 июля в Пскове

20 июля в Пскове (ул. Я.Райниса, 41) пройдет спортивно-технический фестиваль по военно-прикладным и техническим видам спорта Регионального отделения ДОСААФ России по Псковской области, сообщает порталsport60.ru.

По словам организаторов, на этом мероприятии можно будет погрузиться в интереснейший мир рева моторов, потрогать разные виды вооружений и амуниции, попробовать пострелять из разных видов оружия, посмотреть, как прыгают в ограниченных условиях спортсмены-парашютисты.

Далее на треке мотокросса будут проведены показательные тренировки спортсменов мотоциклистов мотоциклетного клуба ДОСААФ; демонстрационные полеты самолетов СЛА и десантирование парашютистов в ограниченных условиях высадки, показ вооружения, формы, тактики действий групп псковского страйкбольного сообщества , демонстрационный показ авиа и судомоделей, демонстрация и проведения мини игр по лазертагу от Полигона-60.

Гости фестиваля смогут пострелять из нескольких видов пневматического оружия, увидеть байки и ретромотоциклы от мотоклуба «Ночные волки», увидеть снаряжение и показательные бои от клубов исторической реконструкции «Орден» и «Ратоборцы».

На площадке будет много всего интересного, что позволит гостям попробовать себя во многих интересных направлениях, обещают организаторы.