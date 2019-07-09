Общество

ОМОНовцы обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны в Пушкиногорском районе

В Псковской области сотрудники ОМОН обезвредили снаряды времен Великой Отечественной войны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, в правоохранительные органы поступило сообщение, что Пушкиногорском районе, поисковым отрядом были обнаружены боеприпасы.

На место находки прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН. Специалисты обследовали боеприпасы и установили, что перед ними девять минометных мин калибра 82-мм, времен Великой Отечественной войны со следами коррозии, которые представляют опасность для жизни и здоровья граждан.

Саперы Росгвардии вывезли боеприпасы в безопасное место и уничтожили их накладным зарядом.